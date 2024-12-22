У ЗСУ створили підрозділ, який захищатиме культурну спадщину під час війни

Наслідки атаки на Спасо-Преображенський кафедральний собор в Одесі . Фото: Генеральний штаб ЗСУ

У Збройних силах України створили спеціальний підрозділ для захисту культурної спадщини під час війни.

Як повідомив Генеральний штаб, підрозділ діятиме в межах структури цивільно-військового співробітництва ЗСУ.

До складу підрозділу увійшли військовослужбовці з досвідом роботи у сфері культури, археології, історії та музейної справи. Вони будуть координуватимуть заходи для захисту об'єктів культурної спадщини, що перебувають під загрозою через бойові дії.

Рішення про створення підрозділу ухвалив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та затвердив спільною директивою з міністром оборони Рустамом Умєровим. Ініціатива була розроблена після тривалих консультацій з міжнародними партнерами, міністерством культури та стратегічних комунікацій, а також представниками громадськості.

Раніше повідомлялось, що з початку повномасштабного вторгнення внаслідок обстрілів на Миколаївщині пошкодили понад 200 об'єктів культури. З них вдалося відновити близько 40%.