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Молодь з Миколаєва здобула третє місце на всеукраїнському конкурсі урбаністики з проєктом зони відпочинку біля лікарні

Миколаїв здобув третє місце на Всеукраїнському форумі урбанруху «У міста є Я», фото пресслужби проєктуМиколаїв здобув третє місце на Всеукраїнському форумі урбанруху «У міста є Я», фото пресслужби проєкту

Молодь з Миколаєва посіла третє місце на всеукраїнському конкурсі урбаністики, представивши проєкт створення зони відпочинку для дітей та їхніх сімей біля лікарні.

Як зазначають організатори, в Івано-Франківську, 21–22 грудня, відбувся перший всеукраїнський форум урбанруху «У міста є Я», зібравши підлітків із 16 міст України для захисту проєктів з покращення міського середовища.

Зазначається, що понад 350 школярів пройшли тримісячне навчання з урбаністики, після чого представили свої ініціативи на пітчингу перед журі.

«Перше місце виборов проєкт «Open City» з Вінниці, спрямований на підвищення інклюзивності міського середовища. Друге місце посіла команда з Харкова, яка презентувала проєкт модернізації підземного переходу одному з переходів. Концепція благоустрою, розроблена підлітками, передбачає створення безпечних і доступних умов в одному з переходів, облаштування його зонами для відпочинку та дозвілля», – йдеться у повідомленні.

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Третє місце розділили одразу три команди:

  • Миколаїв із проєктом «Парк маленьких героїв», що передбачає облаштування території біля лікарні.

  • Полтава з ініціативою «Пілотний департамент», яка пропонує стажування молоді в міській раді та громадських організаціях.

  • Одеса з проєктом «Знай своїх», спрямованим на популяризацію видатних українців, на честь яких перейменували вулиці міста. Серед них — Ніна Строката, Святослав Караванський, Всеволод Змієнко, Павло Зелений, Олексій Маркевич.

Довідково про Урбанрух

Програму Урбанруху ініційовано за підтримки фонду Ukraine-Moldova American Enterprise Fund. Її мета — залучати молодь до створення комфортного міського середовища, розвивати урбаністичні навички та підвищувати громадянську активність. Наразі програму пройшли понад 800 дітей та підлітків з 27 міст і громад України. Участь у програмі є безкоштовною для підлітків. 

Нагадаємо, на початку осені молодь Миколаєва разом із представниками міської ради відвідали Королівство Данії в рамках проєкту «Демократична інтеграція молоді» задля обміну знаннями та стратегіями у сфері молодіжної політики. 

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