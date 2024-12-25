На Різдво по Миколаєву їздив святковий тролейбус з колядниками та оркестром
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- Даріна Мельничук
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16:35, 25 грудня, 2024
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У день Різдва, 25 грудня, Миколаєвом курсував тролейбус з колядниками та оркестром. Святкові заходи відбулись на зупинках громадського транспорту.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Перед миколаївцями виступали військовий оркестр 406 окремої артилерійської бригади імені генерала-хорунжого Олексія Алмазова Військово-морських сил ЗСУ та студенти Миколаївського фахового коледжу культури і мистецтва.
Зазначається, що першою зупинкою стала Соборна площа. Після святкового виступу міський голова Олександр Сєнкевич вручив подяку оркестру, а також всім колядникам — святковий каравай та подарунки.
Нагадаємо, з 6 грудня на маршрути Миколаєва виїхали святкові трамваї та тролейбуси, прикрашені до новорічних свят працівниками комунального підприємства «Миколаївелектротранс».
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