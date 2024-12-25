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На Різдво по Миколаєву їздив святковий тролейбус з колядниками та оркестром

У Миколаєві 25 грудня курсував різдвяний тролейбус з колядниками та оркестром. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві 25 грудня курсував різдвяний тролейбус з колядниками та оркестром. Фото: Миколаївська міська рада

У день Різдва, 25 грудня, Миколаєвом курсував тролейбус з колядниками та оркестром. Святкові заходи відбулись на зупинках громадського транспорту.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Перед миколаївцями виступали військовий оркестр 406 окремої артилерійської бригади імені генерала-хорунжого Олексія Алмазова Військово-морських сил ЗСУ та студенти Миколаївського фахового коледжу культури і мистецтва.

Зазначається, що першою зупинкою стала Соборна площа. Після святкового виступу міський голова Олександр Сєнкевич вручив подяку оркестру, а також всім колядникам — святковий каравай та подарунки.  

У Миколаєві 25 грудня курсував різдвяний тролейбус з колядниками та оркестром. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві 25 грудня курсував різдвяний тролейбус з колядниками та оркестром. Фото: Миколаївська міська рада
У Миколаєві 25 грудня курсував різдвяний тролейбус з колядниками та оркестром. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві 25 грудня курсував різдвяний тролейбус з колядниками та оркестром. Фото: Миколаївська міська рада
У Миколаєві 25 грудня курсував різдвяний тролейбус з колядниками та оркестром. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві 25 грудня курсував різдвяний тролейбус з колядниками та оркестром. Фото: Миколаївська міська рада
У Миколаєві 25 грудня курсував різдвяний тролейбус з колядниками та оркестром. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві 25 грудня курсував різдвяний тролейбус з колядниками та оркестром. Фото: Миколаївська міська рада
У Миколаєві 25 грудня курсував різдвяний тролейбус з колядниками та оркестром. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві 25 грудня курсував різдвяний тролейбус з колядниками та оркестром. Фото: Миколаївська міська рада
У Миколаєві 25 грудня курсував різдвяний тролейбус з колядниками та оркестром. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві 25 грудня курсував різдвяний тролейбус з колядниками та оркестром. Фото: Миколаївська міська рада
У Миколаєві 25 грудня курсував різдвяний тролейбус з колядниками та оркестром. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві 25 грудня курсував різдвяний тролейбус з колядниками та оркестром. Фото: Миколаївська міська рада
У Миколаєві 25 грудня курсував різдвяний тролейбус з колядниками та оркестром. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві 25 грудня курсував різдвяний тролейбус з колядниками та оркестром. Фото: Миколаївська міська рада
У Миколаєві 25 грудня курсував різдвяний тролейбус з колядниками та оркестром. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві 25 грудня курсував різдвяний тролейбус з колядниками та оркестром. Фото: Миколаївська міська рада
У Миколаєві 25 грудня курсував різдвяний тролейбус з колядниками та оркестром. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві 25 грудня курсував різдвяний тролейбус з колядниками та оркестром. Фото: Миколаївська міська рада
У Миколаєві 25 грудня курсував різдвяний тролейбус з колядниками та оркестром. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві 25 грудня курсував різдвяний тролейбус з колядниками та оркестром. Фото: Миколаївська міська рада
У Миколаєві 25 грудня курсував різдвяний тролейбус з колядниками та оркестром. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві 25 грудня курсував різдвяний тролейбус з колядниками та оркестром. Фото: Миколаївська міська рада
У Миколаєві 25 грудня курсував різдвяний тролейбус з колядниками та оркестром. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві 25 грудня курсував різдвяний тролейбус з колядниками та оркестром. Фото: Миколаївська міська рада
У Миколаєві 25 грудня курсував різдвяний тролейбус з колядниками та оркестром. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві 25 грудня курсував різдвяний тролейбус з колядниками та оркестром. Фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, з 6 грудня на маршрути Миколаєва виїхали святкові трамваї та тролейбуси, прикрашені до новорічних свят працівниками комунального підприємства «Миколаївелектротранс».

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