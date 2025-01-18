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Документальний фільм про Одесу потрапив до програми Берлінале-2025

Одеса під час обстрілів. Фото: Moviegram.Одеса під час обстрілів. Фото: Moviegram.

Документальний фільм «Коли над морем спалахує блискавка» увійшов до секції Forum Берлінського міжнародного кінофестивалю-2025. Стрічка розповідає про Одесу під час повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє інтернет-видання про кіно Moviegram.

Документальна стрічка «Коли над морем спалахує блискавка» належить режисерці Єві Нейман. Відомо, що фільм був відібраний до секції Forum, яка традиційно знайомить глядачів із нестандартними кіноісторіями. 75-й Берлінський міжнародний кінофестиваль триватиме з 13 до 25 лютого 2025 року і стане важливою подією у світі кіномистецтва.

Фільм «Коли над морем спалахує блискавка» розповідає про життя Одеси під час повномасштабного вторгнення. Його героями стали вдова, яка доглядає безпритульних котів, хлопчик із мрією про море та філософ, на долі якого війна залишила свої сліди. Стрічка продовжує традиції попереднього фільму Нейман «Привоз», який також досліджував життя Одеси, фокусуючись на одному з найвідоміших ринків України.

Нагадаємо, що документальний фільм «20 днів у Маріуполі» отримав дві нагороди на престижній премії Grierson Awards у Великій Британії. 

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