Зеленський нагородив 11 миколаївців до Дня Соборності, фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський з нагоди Дня Соборності України відзначив 11 миколаївців державними нагородами та званнями.

Як повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації, нагороди миколаївці отримали за вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя.

Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня:

Дмитро Завтонов — майстер дільниці служби АТ «Миколаївобленерго»;

Сергій Смирний — лікар відділення КНП Миколаївської міської ради «Міська лікарня № 3».

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Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня:

Олена Шебаніна — професор кафедри, декан факультету Миколаївського національного аграрного університету.

«Заслужений вчитель України»:

Любов Маєнко — учителька Миколаївського ліцею № 2.

«Заслужений донор України»:

Степан Мартинюк — донор (Миколаївська область);

Петро Михейкін — донор (Миколаївська область).

«Заслужений працівник освіти України»:

Георгій Бондаренко — директор Миколаївського будівельного фахового коледжу КНУБА;

Антоніна Дробітько — проректор Миколаївського національного аграрного університету;

Олена Ліскович — завідувач кафедри Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

«Заслужений працівник фізичної культури і спорту України»:

Лариса Павленко — тренер Миколаївської СДЮСШОР з фехтування.

«Заслужений художник України»:

Юрій Корнюков — художник-графік, член Миколаївської обласної організації Національної спілки художників України.

Ці нагороди є визнанням досягнень та внеску миколаївців у розвиток України, особливо у складний час війни.

Нагадаємо, що раніше Президент України Володимир Зеленський нагородив начальника Снігурівської міської військової адміністрації Івана Кухту орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.