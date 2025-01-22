Зеленський нагородив 11 миколаївців до Дня Соборності
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- Марія Хаміцевич
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12:33, 22 січня, 2025
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Президент Володимир Зеленський з нагоди Дня Соборності України відзначив 11 миколаївців державними нагородами та званнями.
Як повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації, нагороди миколаївці отримали за вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя.
Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня:
- Дмитро Завтонов — майстер дільниці служби АТ «Миколаївобленерго»;
- Сергій Смирний — лікар відділення КНП Миколаївської міської ради «Міська лікарня № 3».
Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня:
- Олена Шебаніна — професор кафедри, декан факультету Миколаївського національного аграрного університету.
«Заслужений вчитель України»:
- Любов Маєнко — учителька Миколаївського ліцею № 2.
«Заслужений донор України»:
- Степан Мартинюк — донор (Миколаївська область);
- Петро Михейкін — донор (Миколаївська область).
«Заслужений працівник освіти України»:
- Георгій Бондаренко — директор Миколаївського будівельного фахового коледжу КНУБА;
- Антоніна Дробітько — проректор Миколаївського національного аграрного університету;
- Олена Ліскович — завідувач кафедри Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
«Заслужений працівник фізичної культури і спорту України»:
- Лариса Павленко — тренер Миколаївської СДЮСШОР з фехтування.
«Заслужений художник України»:
- Юрій Корнюков — художник-графік, член Миколаївської обласної організації Національної спілки художників України.
Ці нагороди є визнанням досягнень та внеску миколаївців у розвиток України, особливо у складний час війни.
Нагадаємо, що раніше Президент України Володимир Зеленський нагородив начальника Снігурівської міської військової адміністрації Івана Кухту орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.
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