У Берліні відкрили виставку евакуйованих картин з Одеси
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- Анна Гакман
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22:10, 28 січня, 2025
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Днями у Картинній галереї Берліна відкрилася виставка «З Одеси до Берліна. Європейське малярство XVI-XIX століть».
Як повідомляє Одеська обласна державна адміністрація, експозиція представляє 60 унікальних творів з колекції Одеського музею західного та східного мистецтва.
Зазначається, що метою виставки є популяризація культурної спадщини Одеського регіону.
«Ця виставка дає зрозуміти: кривава загарбницька війна Росії — це і війна проти культури України. Історичний центр Одеси, де розташований Музей західного і східного мистецтва, постійно зазнає ракетних обстрілів, а знаменитому Спасо-Преображенському собору завдано серйозних пошкоджень. І це лише один приклад з багатьох. У незліченній кількості українських міст у цій війні зазнавали і надалі зазнають пошкоджень пам'ятки архітектури, руйнувалися і руйнуються заклади культури, розграбовувалися і розграбовуються твори мистецтва», — зазначив у вітальній промові федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.
Нагадаємо, працівники Херсонського художнього музею ідентифікували картину Петра Сахра «Портрет народного майстра Корпанюка», викрадену під час російської окупації. Загалом вже ідентифікували 130 творів із понад 10 тисяч експонатів, вивезених росіянами.
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