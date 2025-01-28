У Берліні відкрили виставку евакуйованих картин з Одеси

Днями у Картинній галереї Берліна відкрилася виставка «З Одеси до Берліна. Європейське малярство XVI-XIX століть».

Як повідомляє Одеська обласна державна адміністрація, експозиція представляє 60 унікальних творів з колекції Одеського музею західного та східного мистецтва.

Зазначається, що метою виставки є популяризація культурної спадщини Одеського регіону.

«Ця виставка дає зрозуміти: кривава загарбницька війна Росії — це і війна проти культури України. Історичний центр Одеси, де розташований Музей західного і східного мистецтва, постійно зазнає ракетних обстрілів, а знаменитому Спасо-Преображенському собору завдано серйозних пошкоджень. І це лише один приклад з багатьох. У незліченній кількості українських міст у цій війні зазнавали і надалі зазнають пошкоджень пам'ятки архітектури, руйнувалися і руйнуються заклади культури, розграбовувалися і розграбовуються твори мистецтва», — зазначив у вітальній промові федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.