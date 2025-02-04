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Під час аудієнції у Ватикані Папі Римському передали книгу з малюнками дітей Одещини

Під час аудієнції у Ватикані Папі Римському Франциску передали книгу з малюнками дітей Одещини.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної державної адміністрації.

«Під час аудієнції у Ватикані журналістка та одеситка Вікторія Кіосе на прохання начальника Одеської ОВА Олега Кіпера передала Папі Римському Франциску особливий подарунок — книгу з малюнками дітей Одещини під назвою «Ніхто не вірить у нашу перемогу так, як я». У цих щирих дитячих роботах — надія, віра та мрії про світле майбутнє без війни», – йдеться у повідомленні. 

Малюнки дітей Одещини передали Папі Римському, фото: Одеська ОВАМалюнки дітей Одещини передали Папі Римському, фото: Одеська ОВА
Малюнки дітей Одещини передали Папі Римському, фото: Одеська ОВАМалюнки дітей Одещини передали Папі Римському, фото: Одеська ОВА

Нагадаємо, у січні у Картинній галереї Берліна відкрилася виставка «З Одеси до Берліна. Європейське малярство XVI-XIX століть». Зазначається, що метою виставки є популяризація культурної спадщини Одеського регіону.

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