Під час аудієнції у Ватикані Папі Римському передали книгу з малюнками дітей Одещини
-
- Анна Гакман
-
•
-
19:20, 04 лютого, 2025
-
Під час аудієнції у Ватикані Папі Римському Франциску передали книгу з малюнками дітей Одещини.
Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної державної адміністрації.
«Під час аудієнції у Ватикані журналістка та одеситка Вікторія Кіосе на прохання начальника Одеської ОВА Олега Кіпера передала Папі Римському Франциску особливий подарунок — книгу з малюнками дітей Одещини під назвою «Ніхто не вірить у нашу перемогу так, як я». У цих щирих дитячих роботах — надія, віра та мрії про світле майбутнє без війни», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у січні у Картинній галереї Берліна відкрилася виставка «З Одеси до Берліна. Європейське малярство XVI-XIX століть». Зазначається, що метою виставки є популяризація культурної спадщини Одеського регіону.
Останні новини про: Одеса