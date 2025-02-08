  • субота

    8 лютого, 2025

  • -1.4°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 8 лютого , 2025 субота

  • Миколаїв • -1.4° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Жіночий всесвіт»: у Миколаєві відкрили виставку квілінгу та вишивки

Відкриття виставки «Жіночий всесвіт» у Миколаєві. Фото: «МикВісті»Відкриття виставки «Жіночий всесвіт» у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві 7 лютого урочисто відкрили персональну виставку членкині Національної творчої організації «Прибужжя» та Спілки дизайнерів України Тетяни Веремієнко.

Експозицію із 25 картин у техніці квілінг та 56 вишитих полотен представили у виставковій залі Миколаївського міського палацу культури та мистецтв, повідомляє кореспондент «МикВісті»

Тетяна Веремієнко понад 30 років займалась вишивкою, пізніше опанувала техніку квілінгу. Мисткиня створила майже 100 вишитих робіт та понад 40 квілінг-панно за час творчої діяльності.

«Для мене сьогодні справді свято, оскільки це рідкісна можливість зустрітись з глядачами особисно, відчути ваші враження та побачити вашу реакцію. Мене це неймовірно надихає і надає сил для подальшої роботи», — каже майстриня Тетяна Вермієнко.

Відкриття виставки «Жіночий всесвіт» у Миколаєві. Фото: «МикВісті»Відкриття виставки «Жіночий всесвіт» у Миколаєві. Фото: «МикВісті»
Відкриття виставки «Жіночий всесвіт» у Миколаєві. Фото: «МикВісті»Відкриття виставки «Жіночий всесвіт» у Миколаєві. Фото: «МикВісті»
Відкриття виставки «Жіночий всесвіт» у Миколаєві. Фото: «МикВісті»Відкриття виставки «Жіночий всесвіт» у Миколаєві. Фото: «МикВісті»
Відкриття виставки «Жіночий всесвіт» у Миколаєві. Фото: «МикВісті»Відкриття виставки «Жіночий всесвіт» у Миколаєві. Фото: «МикВісті»
Відкриття виставки «Жіночий всесвіт» у Миколаєві. Фото: «МикВісті»Відкриття виставки «Жіночий всесвіт» у Миколаєві. Фото: «МикВісті»
Відкриття виставки «Жіночий всесвіт» у Миколаєві. Фото: «МикВісті»Відкриття виставки «Жіночий всесвіт» у Миколаєві. Фото: «МикВісті»
Відкриття виставки «Жіночий всесвіт» у Миколаєві. Фото: «МикВісті»Відкриття виставки «Жіночий всесвіт» у Миколаєві. Фото: «МикВісті»
Відкриття виставки «Жіночий всесвіт» у Миколаєві. Фото: «МикВісті»Відкриття виставки «Жіночий всесвіт» у Миколаєві. Фото: «МикВісті»
Відкриття виставки «Жіночий всесвіт» у Миколаєві. Фото: «МикВісті»Відкриття виставки «Жіночий всесвіт» у Миколаєві. Фото: «МикВісті»
Відкриття виставки «Жіночий всесвіт» у Миколаєві. Фото: «МикВісті»Відкриття виставки «Жіночий всесвіт» у Миколаєві. Фото: «МикВісті»
Відкриття виставки «Жіночий всесвіт» у Миколаєві. Фото: «МикВісті»Відкриття виставки «Жіночий всесвіт» у Миколаєві. Фото: «МикВісті»
Відкриття виставки «Жіночий всесвіт» у Миколаєві. Фото: «МикВісті»Відкриття виставки «Жіночий всесвіт» у Миколаєві. Фото: «МикВісті»
Відкриття виставки «Жіночий всесвіт» у Миколаєві. Фото: «МикВісті»Відкриття виставки «Жіночий всесвіт» у Миколаєві. Фото: «МикВісті»
Відкриття виставки «Жіночий всесвіт» у Миколаєві. Фото: «МикВісті»Відкриття виставки «Жіночий всесвіт» у Миколаєві. Фото: «МикВісті»
Відкриття виставки «Жіночий всесвіт» у Миколаєві. Фото: «МикВісті»Відкриття виставки «Жіночий всесвіт» у Миколаєві. Фото: «МикВісті»
Відкриття виставки «Жіночий всесвіт» у Миколаєві. Фото: «МикВісті»Відкриття виставки «Жіночий всесвіт» у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Нагадаємо, 19 грудня, у Миколаєві відкрили різдвяну виставку робіт місцевих художників. Подія стала першою після відновлення виставкової зали Миколаївської обласної організації Національної спілки художників України, яка постраждала внаслідок обстрілів.

Останні новини про: Культура

Останні дні акції на квитки: миколаївців запрошують відвідати благодійні концерти
У Берліні відкрили виставку евакуйованих картин з Одеси
Директорка «Казки» у Миколаєві звільнилась з посади
Реклама

Читайте також:

новини

«Миколаївоблтеплеонерго» щомісяця видає близько 10 млн літрів безкоштовної питної води

Даріна Мельничук
новини

У Миколаєві сім профтехучилищ планують передати з держвласності в обласну

Аліна Квітко
новини

До кінця року усі зарядні станції для електромобілів в Миколаєві облаштують камерами спостереження

Аліса Мелік-Адамян
новини

На дорогах та в громадах Миколаївщини хочуть встановити камери відеоспостереження по аналогії з «Безпечним містом»

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві збираються запустити тролейбуси до Матвіївки: як вони курсуватимуть

Юлія Бойченко

Останні новини про: Культура

Директорка «Казки» у Миколаєві звільнилась з посади
У Берліні відкрили виставку евакуйованих картин з Одеси
Останні дні акції на квитки: миколаївців запрошують відвідати благодійні концерти

На Миколаївщині прогнозують холодну погоду: температура опуститься до -8°

Росія атакувала Херсонщину: одна людина загинула, ще 5 — постраждали