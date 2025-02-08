«Жіночий всесвіт»: у Миколаєві відкрили виставку квілінгу та вишивки

Відкриття виставки «Жіночий всесвіт» у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві 7 лютого урочисто відкрили персональну виставку членкині Національної творчої організації «Прибужжя» та Спілки дизайнерів України Тетяни Веремієнко.

Експозицію із 25 картин у техніці квілінг та 56 вишитих полотен представили у виставковій залі Миколаївського міського палацу культури та мистецтв, повідомляє кореспондент «МикВісті».

Тетяна Веремієнко понад 30 років займалась вишивкою, пізніше опанувала техніку квілінгу. Мисткиня створила майже 100 вишитих робіт та понад 40 квілінг-панно за час творчої діяльності.

«Для мене сьогодні справді свято, оскільки це рідкісна можливість зустрітись з глядачами особисно, відчути ваші враження та побачити вашу реакцію. Мене це неймовірно надихає і надає сил для подальшої роботи», — каже майстриня Тетяна Вермієнко.

Відкриття виставки «Жіночий всесвіт» у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Відкриття виставки «Жіночий всесвіт» у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Відкриття виставки «Жіночий всесвіт» у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Відкриття виставки «Жіночий всесвіт» у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Відкриття виставки «Жіночий всесвіт» у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Відкриття виставки «Жіночий всесвіт» у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Відкриття виставки «Жіночий всесвіт» у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Відкриття виставки «Жіночий всесвіт» у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Відкриття виставки «Жіночий всесвіт» у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Відкриття виставки «Жіночий всесвіт» у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Відкриття виставки «Жіночий всесвіт» у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Відкриття виставки «Жіночий всесвіт» у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Відкриття виставки «Жіночий всесвіт» у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Відкриття виставки «Жіночий всесвіт» у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Відкриття виставки «Жіночий всесвіт» у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Відкриття виставки «Жіночий всесвіт» у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Нагадаємо, 19 грудня, у Миколаєві відкрили різдвяну виставку робіт місцевих художників. Подія стала першою після відновлення виставкової зали Миколаївської обласної організації Національної спілки художників України, яка постраждала внаслідок обстрілів.