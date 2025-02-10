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«Романтичний джаз при свічках»: миколаївців запрошують на концерт до Дня закоханих

«Романтичний джаз та рок при свічках» у Миколаєві в 2024 році. Архівне фото: «МикВісті»«Романтичний джаз та рок при свічках» у Миколаєві в 2024 році. Архівне фото: «МикВісті»

У пʼятницю 14 лютого, в Миколаєві відбудеться концерт до Дня закоханих «Романтичний джаз при свічках».

Як повідомляють організатори, у програмі концерту Jazz Love Songs, джазові обробки хітів Sting, Beatles, Scorpions і не тільки, а ще Louis Armstrong, Frank Sinatra, Elvis Presley, Nat King Cole, Freddie Mercury, Скрябін, а також багато неочікуваних сюрпризів.

«Тільки уявіть — ви, затишний джаз, та тисяча свічок на сцені — що може бути романтичніше? Подаруйте собі та близьким неймовірно теплий, чарівний вечір» — пишуть організатори.

Захід розпочнеться о 19:00 на сцені концерт-холу «Юність».

Забронювати квитки можна за посиланням: https://mykolaiv.karabas.com/romantychnyy-dzhaz-pry-svichkakh/order/

Нагадаємо, в грудні у Миколаєві відбувся різдвяний концерт «Зимовий джаз при свічках» на сцені концерт-холу «Юність».

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