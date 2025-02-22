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У Миколаєві відбувся Південний фестиваль до Міжнародного дня рідної мови

Учасники ІІ Південного фестивалю до Міжнародного дня рідної мови. Фото: «МикВісті»Учасники ІІ Південного фестивалю до Міжнародного дня рідної мови. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві у пʼятницю, 21 лютого, пройшов ІІ відбувся Південний фестиваль до Міжнародного дня рідної мови.

Захід обʼєднав представників Одеської, Миколаївської та Херсонської областей, пишуть «МикВісті».

Фестиваль проходив у стінах Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки. Серед запрошених гостей були зокрема науковці, громадські та культурні діячі, посадовці з усіх трьох регіонів. 

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Фото: «МикВісті»Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Фото: «МикВісті»

Під час відкриття Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь наголосив на важливості мовного питання для української ідентичності та його ролі в євроінтеграційних процесах.

— Орієнтуючись на багатогранність і розмаїття національних спільнот Миколаївської області, я усвідомив для себе, що це одна із причин нашого вступу до Європейського Союзу. Принаймні ми говорили про це з представниками національних спільнот. В цьому поєднанні звʼязків я бачу наш шлях. Ця робота має бути ефективною, для цього необхідно застосування світових практик, щоб ми мали результат. Мовне питання одна із так званих причин, чому Росія вдерлась в 2014 році на територію України. Це питання було і буде в центрі великої гри, — зазначив Тарас Кремінь.

В рамках фестивалю у бібліотеці пройшла виставку національних костюмів та презентацію книжкової виставки «Єдність у розмаїті: багатомовна літературна спадщина».

Після офіційної частини на фестивалі пройшли три дискусійні панелі: «Мова як основний культурний код нації», «Мова крізь віки: історія та сучасність» та «Культура як частина українського спротиву».

Зазначимо, що започаткувала фестиваль Херсонська область ще рік тому. На вчорашній захід у Миколаєві зібралось понад 100 людей.

Учасники ІІ Південного фестивалю до Міжнародного дня рідної мови. Фото: «МикВісті»Учасники ІІ Південного фестивалю до Міжнародного дня рідної мови. Фото: «МикВісті»
Учасники ІІ Південного фестивалю до Міжнародного дня рідної мови. Фото: «МикВісті»Учасники ІІ Південного фестивалю до Міжнародного дня рідної мови. Фото: «МикВісті»
Учасники ІІ Південного фестивалю до Міжнародного дня рідної мови. Фото: «МикВісті»Учасники ІІ Південного фестивалю до Міжнародного дня рідної мови. Фото: «МикВісті»
Директор Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки Вікторія Агаркова . Фото: «МикВісті»Директор Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки Вікторія Агаркова . Фото: «МикВісті»
Учасники ІІ Південного фестивалю до Міжнародного дня рідної мови. Фото: «МикВісті»Учасники ІІ Південного фестивалю до Міжнародного дня рідної мови. Фото: «МикВісті»

Нагадаємо, що  за даними уповноваженого із захисту державної мови, найбільше порушень мовного закону у 2024 році зафіксували в Києві та Одесі.

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