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У центрі Миколаєва відкриють книгарню однієї з найбільших українських мереж

Книгарня великої мережі з’явиться у Миколаєві. Фото: «МикВісті»Книгарня великої мережі з’явиться у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

У березні на вулиці Соборній у Миколаєві планується відкриття книгарні однієї з найбільших книжкових мереж України.

Про це в коментарі «МикВісті» повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

За словами Кременя, відкриття книгарні має не лише комерційне, а й культурне та символічне значення.

— У багатьох країнах світу показником економічної спроможності є наявність великих установ. Хтось вважає, що таким маркером є McDonald’s, але для мене найголовніше – духовна зброя. Поява в нашому місті великої мережевої книгарні – це про сталість, світоглядний вибір та самоідентичність, — зазначив він.

Мовний омбудсмен нагадав, що з 2014 року у Миколаєві не тільки закривалися книгарні, але й не відкрилися нові.

— Літературне життя у нас розвивається дуже повільно, тому я взяв на себе відповідальність провести переговори з різними українськими книжковими мережами. Вони готові відкривати свої представництва у Миколаєві вже у 2025 році. Як філолог і син поета, я вважаю надзвичайно важливим, щоб на головній вулиці міста працювали книгарні, — додав Тарас Кремінь.

Однак назву мережі, яка першою відкриє свій магазин у Миколаєві, наразі не розголошують.

Нагадаємо, у 2024 році бібліотечні фонди Миколаївщини позбулися 208 тисяч примірників російськомовної літератури, проте оновлення відбувається значно повільніше — закуплено лише 41 тисячу українських книжок.

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