На Миколаївщині за рік з бібліотек вилучили понад 200 тисяч книг, а нових купили 40 тисяч

У 2024 році бібліотечні фонди Миколаївщини позбулися 208 тисяч примірників російськомовної літератури, проте оновлення відбувається значно повільніше — закуплено лише 41 тисячу українських книжок.

Про це у середу, 12 лютого, під брифінгу розповіла начальниця управління культури, національностей та релігії Миколаївської ОВА Олена Буберенко, пишуть «МикВісті».

Вона зазначила, що в порівнянні з минулим роком надходження нових книжок скоротилося, оскільки деякі місцеві бюджети не передбачили коштів на оновлення бібліотечних фондів.

— За 2024 рік до бібліотечних фондів надійшло 41 тисяча примірників нових українських книжок. Це дуже мала кількість, але ми поступово списуємо літературу, особливо російськомовну, і вже неодноразово про це говорили. За 2024 рік ми списали 208 тисяч примірників. А поповнено фонд всього на 41 тисячу примірників. Минулого року їх було більше, а у 2024 році, на жаль, деякі місцеві бюджети не враховували, що треба поповнювати бібліотечні фонди і не виділяють жодні копійки, — сказала вона.

Нагадаємо, що у 2023 році з бібліотек в Миколаївській області вилучили 60 тисяч книжок, написаних російською мовою.