На Миколаївщині за рік з бібліотек вилучили понад 200 тисяч книг, а нових купили 40 тисяч
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- Аліна Квітко
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13:56, 12 лютого, 2025
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У 2024 році бібліотечні фонди Миколаївщини позбулися 208 тисяч примірників російськомовної літератури, проте оновлення відбувається значно повільніше — закуплено лише 41 тисячу українських книжок.
Про це у середу, 12 лютого, під брифінгу розповіла начальниця управління культури, національностей та релігії Миколаївської ОВА Олена Буберенко, пишуть «МикВісті».
Вона зазначила, що в порівнянні з минулим роком надходження нових книжок скоротилося, оскільки деякі місцеві бюджети не передбачили коштів на оновлення бібліотечних фондів.
— За 2024 рік до бібліотечних фондів надійшло 41 тисяча примірників нових українських книжок. Це дуже мала кількість, але ми поступово списуємо літературу, особливо російськомовну, і вже неодноразово про це говорили. За 2024 рік ми списали 208 тисяч примірників. А поповнено фонд всього на 41 тисячу примірників. Минулого року їх було більше, а у 2024 році, на жаль, деякі місцеві бюджети не враховували, що треба поповнювати бібліотечні фонди і не виділяють жодні копійки, — сказала вона.
Нагадаємо, що у 2023 році з бібліотек в Миколаївській області вилучили 60 тисяч книжок, написаних російською мовою.
Як відомо, 5 травня 2022 року в Міністерстві культури та інформаційної політики було оголошено про плани вилучення російської пропагандистської літератури з українських бібліотек. Замість книг іноземного походження планується насичення бібліотечних полиць якісною українською літературою.
Станом на 2023 рік найбільше російської літератури вилучили на Київщині — 441 тисяча примірників, Чернігівщина — 390 тисяч, Полтавщина — 200 тисяч, Буковина — 300 тисяч книг.
«Книжковий» закон
Законопроєкт про заборону ввозу та поширення книг із Росії та Білорусі очікував на підпис Володимира Зеленського понад рік. Президент підписав його лише 22 червня.
До цього у соцмережах поширився флешмоб #ЧасПідписатиКнижковийЗакон із закликом до президента Володимира Зеленського надати чинності законопроєкту про заборону російського книжкового імпорту, який парламент ухвалив рік тому, 19 червня.
Варто зазначити, що до початку повномасштабного вторгнення книги з Росії займали від 50% до 70% українського ринку. Наразі великий імпорт російських книг в Україну став неможливим.
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