«Битва ROCK vs JAZZ»: у Миколаєві відбудеться шоу джазового оркестру та рок-груп

У Миколаєві відбудеться шоу-битва джазового оркестру та рок-груп. Фото організаторів заходу

У пʼятницю, 28 лютого, в Миколаєві відбудеться шоу «Битва ROCK vs JAZZ» за участі джазового оркестру «PERFORMANCE BIG BAND», кількох рок-груп та солістів.

Про це повідомляють організатори заходу.

На заході лунатимуть рок-хіти — Rammstein, Nirvana, AC/DC, QUEEN, KISS, Metallica, Linking Park, Depeche Mode та інші.

«Найпотужніше шоу за останні роки за відгуками глядачів! Кожен концерт з користю», — зазначають організатори.

Захід розпочнеться о 19:00 на сцені концерт-холу «Юність».

Забронювати квитки можна за посиланням: https://mykolaiv.karabas.com/bytva-rock-vs-jazz-1/order/

Нагадаємо, у Миколаєві 14 лютого відбувся концерт до Дня закоханих «Романтичний джаз при свічках» на сцені концерт-холу «Юність».