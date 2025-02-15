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«Романтичний джаз при свічках»: у Миколаєві відбувся концерт до Дня закоханих

До Дня закоханих у Миколаєві відбувся джазовий концерт при свічках. Фото: «МикВісті»До Дня закоханих у Миколаєві відбувся джазовий концерт при свічках. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві, 14 лютого, відбувся концерт до Дня закоханих «Романтичний джаз при свічках» на сцені концерт-холу «Юність».

Про це повідомляє кореспондентка «МикВісті».

Глядачі змогли послухати відомі композиції у виконанні PERFORMANCE BAND. На сцені лунали джазові обробки хітів Sting, Beatles, Scorpions, а також Louis Armstrong, Frank Sinatra, Elvis Presley, Nat King Cole, Freddie Mercury та Скрябіна.

Миколаївські вокалісти та джазові музиканти відтворювали музику на саксофоні, трубі, перкусії, контрабасі та фортепіано. 

Організатор концерту Володимир Алексєєв додав, що завдяки українським військовим, які боронять нашу країну, в місті можуть проводити подібні заходи. Тому під час концерту відбувся розіграш подарунків за донати на Збройні сили України.

 Фоторепортаж 

До Дня закоханих у Миколаєві відбувся джазовий концерт при свічках. Фото: «МикВісті»Організатор концерту Володимир Алексєєв. Фото: «МикВісті»
До Дня закоханих у Миколаєві відбувся джазовий концерт при свічках. Фото: «МикВісті»До Дня закоханих у Миколаєві відбувся джазовий концерт при свічках. Фото: «МикВісті»
До Дня закоханих у Миколаєві відбувся джазовий концерт при свічках. Фото: «МикВісті»До Дня закоханих у Миколаєві відбувся джазовий концерт при свічках. Фото: «МикВісті»
До Дня закоханих у Миколаєві відбувся джазовий концерт при свічках. Фото: «МикВісті»До Дня закоханих у Миколаєві відбувся джазовий концерт при свічках. Фото: «МикВісті»
До Дня закоханих у Миколаєві відбувся джазовий концерт при свічках. Фото: «МикВісті»До Дня закоханих у Миколаєві відбувся джазовий концерт при свічках. Фото: «МикВісті»
До Дня закоханих у Миколаєві відбувся джазовий концерт при свічках. Фото: «МикВісті»До Дня закоханих у Миколаєві відбувся джазовий концерт при свічках. Фото: «МикВісті»
До Дня закоханих у Миколаєві відбувся джазовий концерт при свічках. Фото: «МикВісті»До Дня закоханих у Миколаєві відбувся джазовий концерт при свічках. Фото: «МикВісті»
До Дня закоханих у Миколаєві відбувся джазовий концерт при свічках. Фото: «МикВісті»До Дня закоханих у Миколаєві відбувся джазовий концерт при свічках. Фото: «МикВісті»
До Дня закоханих у Миколаєві відбувся джазовий концерт при свічках. Фото: «МикВісті»До Дня закоханих у Миколаєві відбувся джазовий концерт при свічках. Фото: «МикВісті»
До Дня закоханих у Миколаєві відбувся джазовий концерт при свічках. Фото: «МикВісті»До Дня закоханих у Миколаєві відбувся джазовий концерт при свічках. Фото: «МикВісті»
До Дня закоханих у Миколаєві відбувся джазовий концерт при свічках. Фото: «МикВісті»До Дня закоханих у Миколаєві відбувся джазовий концерт при свічках. Фото: «МикВісті»
До Дня закоханих у Миколаєві відбувся джазовий концерт при свічках. Фото: «МикВісті»До Дня закоханих у Миколаєві відбувся джазовий концерт при свічках. Фото: «МикВісті»
До Дня закоханих у Миколаєві відбувся джазовий концерт при свічках. Фото: «МикВісті»До Дня закоханих у Миколаєві відбувся джазовий концерт при свічках. Фото: «МикВісті»
До Дня закоханих у Миколаєві відбувся джазовий концерт при свічках. Фото: «МикВісті»До Дня закоханих у Миколаєві відбувся джазовий концерт при свічках. Фото: «МикВісті»
До Дня закоханих у Миколаєві відбувся джазовий концерт при свічках. Фото: «МикВісті»До Дня закоханих у Миколаєві відбувся джазовий концерт при свічках. Фото: «МикВісті»
До Дня закоханих у Миколаєві відбувся джазовий концерт при свічках. Фото: «МикВісті»До Дня закоханих у Миколаєві відбувся джазовий концерт при свічках. Фото: «МикВісті»
До Дня закоханих у Миколаєві відбувся джазовий концерт при свічках. Фото: «МикВісті»До Дня закоханих у Миколаєві відбувся джазовий концерт при свічках. Фото: «МикВісті»
До Дня закоханих у Миколаєві відбувся джазовий концерт при свічках. Фото: «МикВісті»До Дня закоханих у Миколаєві відбувся джазовий концерт при свічках. Фото: «МикВісті»

Нагадаємо, у грудні на сцені концерт-холу «Юність» відбулось новорічне музичне шоу у стилі 90-2000-х.

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