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У Миколаєві відбулось новорічне музичне шоу в стилі 90-х: збирали на ЗСУ

Новорічний концерт у Миколаєві, фото: «МикВісті»Новорічний концерт у Миколаєві, фото: «МикВісті»

У Миколаєві, 26 грудня, на сцені концерт-холу «Юність» відбулось новорічне музичне шоу у стилі 90-2000-х.

Миколаївці змогли послухати композиції у виконанні PERFORMANCE BAND Володимира Алексєєва і гурту RADIOSTARS, повідомляє кореспондент «МикВісті».

На концерті прозвучали хіти виконавців: ТІК, Вєрки Сердючки, Воплі Відоплясова, Океану Ельзи, Скрябіна, Бумбоксу, а також світові хіти — Coco Jambo, Everybody, I Like to Move It, It’s My Life.

Також для містян виступили військовослужбовці миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти. Мешканці та гості міста слухали їх пісні стоячи та підспівували.

За словами організатора концерту Володимира Алексєєва, попри труднощі в нашому повсякденному житті, треба цінувати кожну мить.

— Цим заходом нам дуже хотілося подарувати вам максимум позитиву та радості. Тому що кожна посмішка того варта, — наголосив він.

Крім цього, на концерті за донати на ЗСУ розіграли розписану гільзу та футболки з написом «Миколаїв».

Новорічний концерт у Миколаєві, фото: «МикВісті»Новорічний концерт у Миколаєві, фото: «МикВісті»
Новорічний концерт у Миколаєві, фото: «МикВісті»Новорічний концерт у Миколаєві, фото: «МикВісті»
Новорічний концерт у Миколаєві, фото: «МикВісті»Новорічний концерт у Миколаєві, фото: «МикВісті»
Новорічний концерт у Миколаєві, фото: «МикВісті»Новорічний концерт у Миколаєві, фото: «МикВісті»
Новорічний концерт у Миколаєві, фото: «МикВісті»Новорічний концерт у Миколаєві, фото: «МикВісті»
Новорічний концерт у Миколаєві, фото: «МикВісті»Новорічний концерт у Миколаєві, фото: «МикВісті»
Новорічний концерт у Миколаєві, фото: «МикВісті»Новорічний концерт у Миколаєві, фото: «МикВісті»
Новорічний концерт у Миколаєві, фото: «МикВісті»Новорічний концерт у Миколаєві, фото: «МикВісті»
Новорічний концерт у Миколаєві, фото: «МикВісті»Новорічний концерт у Миколаєві, фото: «МикВісті»
Новорічний концерт у Миколаєві, фото: «МикВісті»Новорічний концерт у Миколаєві, фото: «МикВісті»
Новорічний концерт у Миколаєві, фото: «МикВісті»Новорічний концерт у Миколаєві, фото: «МикВісті»
Новорічний концерт у Миколаєві, фото: «МикВісті»Новорічний концерт у Миколаєві, фото: «МикВісті»
Новорічний концерт у Миколаєві, фото: «МикВісті»Новорічний концерт у Миколаєві, фото: «МикВісті»
Новорічний концерт у Миколаєві, фото: «МикВісті»Новорічний концерт у Миколаєві, фото: «МикВісті»
Новорічний концерт у Миколаєві, фото: «МикВісті»Новорічний концерт у Миколаєві, фото: «МикВісті»
Новорічний концерт у Миколаєві, фото: «МикВісті»Новорічний концерт у Миколаєві, фото: «МикВісті»

Також, за день до цього, 25 грудня, у Миколаєві відбувся різдвяний концерт «Зимовий джаз при свічках» у концерт-холі «Юність».

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