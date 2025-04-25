Підземний хід в ліцеї Аркаса збережуть, а фундамент укріплять

Будівля ліцею Аркаса. Архівне фото «МикВісті»

В будівлі ліцею імені Миколи Аркаса у Миколаєві під час протиаварійних робіт знайшли підземний хід. Аби його зберегти, фундамент укріплять.

Про це повідомили у UNOPS Ukraine.

Зазначається, що знахідка має культурну та історичну цінність, а її поява — очікуване, з огляду на дату будівництва закладу.

«Знахідка становить інтерес із точки зору збереження культурної спадщини. Вона є очікуваною, і цілком імовірно, що у ході подальших робіт будуть виявлені додаткові склепіння», — йдеться у повідомленні.

Будівельні роботи по відновленню ліцею Аркаса. Фото: «МикВісті»

Організація UNOPS Ukraine повідомила, що працює у тісному контакті з міською владою. Разом з підрядниками укріплення фундаменту вирішили внести до основного обсягу робіт, щоб зберегти історичний елемент. Зазначається, що це не вплине на терміни завершення робіт.

Підземний хід, який знайшли в ліцеї Аркасу у Миколаєві. Фото: UNOPS Ukraine

Читайте також статтю «МикВісті» «Не втратити будівлю. У Миколаєві почали відбудову гімназії Аркаса». Відновити зруйнований фасад будівлі планують до жовтня 2025 року.

Ліцей імені Аркаса під час війни

Історичну будівлю Першої української гімназії імені Миколи Аркаса було зруйновано 1 листопада 2022 року під час бомбардування Миколаєва російськими військами. Внаслідок обстрілу в гімназії впала частина стіни, відкрився внутрішній простір шкільних кабінетів, було пошкоджено дах над фасадом.

Згодом в управлінні освіти Миколаївської міської ради повідомили, що будівлю ліцею відновлять коштом Данії. Пізніше українські архітектори представили послу Данії Оле Егбергу Міккельсену варіанти відновлення та реставрації ліцею імені Миколи Аркаса. Водночас він запевнив, що міська влада Миколаєва сама обиратиме варіант відбудови.

Мер Олександр Сєнкевич повідомив, що ліцей відновлять зі збереженням його автентичного вигляду. А начальник управління культури міської ради Юрій Любаров розповів про один із варіантів реконструкції зруйнованого фасаду Першої української гімназії імені Аркаса. Він запропонував зберегти зруйновану частину фасаду в скляному «акваріумі», зміцнюючи при цьому перекриття між поверхами, а іншу частину фасаду реставрувати класичним способом до автентичного стану.

Водночас у капітальних видатках бюджету Миколаєва на 2023 рік вартість проєкту реконструкції гімназії імені Аркаса, згідно з документом, становить 300 мільйонів гривень. Строк відбудови був вказаний до кінця 2030 року.

Після цього Управління капітального будівництва міської ради замовило коригування науково-проектної документації щодо реставрації гімназії імені Аркаса.