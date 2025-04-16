У Миколаєві під час відбудови ліцею Аркаса знайшли невідому підземну ходу

Будівля ліцею Аркаса досі очікує на відновлення, вересень 2024, фото «МикВісті»

Під час протиаварійних робіт з відбудови історичної будівлі ліцею імені Миколи Аркаса підрядник знайшов невідомий хід під землею.

Фахівці наразі з'ясовують його походження, повідомили у Відділі охорони культурної спадщини Миколаєва.

«Справжній скарб для дослідників, науковців, реставраторів та поціновувачів старовини! Під час робіт було виявлено склепіння на рівні фундаменту, походження якого (вхід до підвалу, міна…) поки що з’ясовується», — йдеться у повідомленні відділу.

Під ліцеєм Аркаса у Миколаєві знайшли невідому підземну ходу. Фото: Відділ охорони культурної спадщини Миколаєва

Під ліцеєм Аркаса у Миколаєві знайшли невідому підземну ходу. Фото: Відділ охорони культурної спадщини Миколаєва Під ліцеєм Аркаса у Миколаєві знайшли невідому підземну ходу. Фото: Відділ охорони культурної спадщини Миколаєва

Там також додали, що підземну ходу вдалося знайти завдяки фахівцям технагляду у сфері охорони культурної спадщини, які займаються відбудовою ліцею.

«У випадку, коли проєкт реставрації реалізується професійними підрядниками з кваліфікованим технічним наглядом у сфері охорони культурної спадщини, відкриваються можливості не тільки відновити одну з найцікавіших пам’яток міста, а ще й крок за кроком дослідити те, що ховалось від очей багато років», — додали там.

Читайте також статтю «МикВісті» «Не втратити будівлю. У Миколаєві почали відбудову гімназії Аркаса». Відновити зруйнований фасад будівлі планують до жовтня 2025 року.

Ліцей імені Аркаса під час війни

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Історичну будівлю Першої української гімназії імені Миколи Аркаса було зруйновано 1 листопада 2022 року під час бомбардування Миколаєва російськими військами. Внаслідок обстрілу в гімназії впала частина стіни, відкрився внутрішній простір шкільних кабінетів, було пошкоджено дах над фасадом.

Згодом в управлінні освіти Миколаївської міської ради повідомили, що будівлю ліцею відновлять коштом Данії. Пізніше українські архітектори представили послу Данії Оле Егбергу Міккельсену варіанти відновлення та реставрації ліцею імені Миколи Аркаса. Водночас він запевнив, що міська влада Миколаєва сама обиратиме варіант відбудови.

Мер Олександр Сєнкевич повідомив, що ліцей відновлять зі збереженням його автентичного вигляду. А начальник управління культури міської ради Юрій Любаров розповів про один із варіантів реконструкції зруйнованого фасаду Першої української гімназії імені Аркаса. Він запропонував зберегти зруйновану частину фасаду в скляному «акваріумі», зміцнюючи при цьому перекриття між поверхами, а іншу частину фасаду реставрувати класичним способом до автентичного стану.

Водночас у капітальних видатках бюджету Миколаєва на 2023 рік вартість проєкту реконструкції гімназії імені Аркаса, згідно з документом, становить 300 мільйонів гривень. Строк відбудови був вказаний до кінця 2030 року.

Після цього Управління капітального будівництва міської ради замовило коригування науково-проектної документації щодо реставрації гімназії імені Аркаса.