Миколаївські веслувальники вибороли 29 медалей та місця в збірній України

Миколаївські веслувальники вибороли 29 медалей на змаганнях в Умані. Фото: Миколаївська ОВА

Миколаївські веслувальники вибороли 29 медалей на Кубку України та всеукраїнських змаганнях пам’яті Юлії Рябчинської.

Як повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА, змагання проходили з 24 по 27 квітня в Умані, в них взяли участь 30 миколаївських спортсменів.

Зазначається, що змагання стали першим етапом відбору до складу національної збірної для участі в чемпіонаті Європи, а також важливою частиною відбору на міжнародні старти серед молоді та юніорів.

Миколаївські веслувальники вибороли 29 медалей на змаганнях в Умані. Фото: Миколаївська ОВА Миколаївські веслувальники вибороли 29 медалей на змаганнях в Умані. Фото: Миколаївська ОВА Миколаївські веслувальники вибороли 29 медалей на змаганнях в Умані. Фото: Миколаївська ОВА

За результатами виступів четверо представників Миколаївської області здобули право готуватися до міжнародних стартів у складі збірної України. Зокрема, Олександр Гарцев, Давид Лупін і Катерина Гончар, які приєднаються до молодіжної збірної, та Ксенія Цомпель — у складі юніорської команди.

В загальному заліку, спортсмени Миколаївщини вибороли 29 медалей — п’ять золотих, 12 срібних і 12 бронзових.

Катерина Гончар, виборола відразу кілька нагород у дорослій категорії: золото в індивідуальному запливі на п'ять тисяч метрів, ще одне золото в дуеті на одну тисячу метрів, срібло на 500 метрів і бронзу на 200 метрів. Ще одну бронзу вона здобула в складі четвірки на дистанції 500 метрів.

Миколаївські веслувальники вибороли 29 медалей на змаганнях в Умані. Фото: Миколаївська ОВА Миколаївські веслувальники вибороли 29 медалей на змаганнях в Умані. Фото: Миколаївська ОВА Миколаївські веслувальники вибороли 29 медалей на змаганнях в Умані. Фото: Миколаївська ОВА

Не менш результативним був виступ юніорки Ксенії Цомпель, яка стала переможницею на трьох дистанціях — 500, тисячу та у парі на 500 метрів, а також виборола срібло на 200-метрівці. До медального заліку миколаївської команди внесли вклад й інші спортсмени, зокрема Анастасія Татарова, Дар’я Комишник, Аліна Косто, Максим Мальований, Рустам Коваленко, Дмитро Деревінський, Данило Горбенко, Ельвіра Деревінська, Дмитро Чернецький та Софія Лисак.

Нагадаємо, що миколаївський веслувальник Рустам Коваленко здобув три нагороди на міжнародній регаті «MINGACHEVIR REGATTA-2024» у місті Мінгачеур, Азейбарджан.