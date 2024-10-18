Миколаївський веслувальник став дворазовим чемпіон міжнародної регати
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- Даріна Мельничук
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18:45, 18 жовтня, 2024
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Миколаївський веслувальник здобув три нагороди на міжнародній регаті «MINGACHEVIR REGATTA-2024» у місті Мінгачеур, Азейбарджан.
Як повідомляє Миколаївська міська рада, змагання відбувалися з 16 по 19 жовтня.
Зазначається, що вихованець КДЮСШ «Олімп» відділення веслування на байдарках та каное Рустам Коваленко виборов три медалі з веслування на каное-одиночці:
- 1 місце на дистанції 1000 м;
- 1 місце на 200 м;
- 2 місце на дистанції 500 м.
Спортсмена тренували Ольга Цомпель та Максим Дмитрієв.
Нагадаємо, миколаївський спортсмен Максим Мірза здобув дві нагороди на Кубку України зі стрибків у воду.
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