Миколаївський веслувальник став дворазовим чемпіон міжнародної регати

Миколаївський веслувальник здобув три нагороди на міжнародній регаті. Фото: Миколаївська міська рада

Миколаївський веслувальник здобув три нагороди на міжнародній регаті «MINGACHEVIR REGATTA-2024» у місті Мінгачеур, Азейбарджан.

Як повідомляє Миколаївська міська рада, змагання відбувалися з 16 по 19 жовтня.

Зазначається, що вихованець КДЮСШ «Олімп» відділення веслування на байдарках та каное Рустам Коваленко виборов три медалі з веслування на каное-одиночці:

1 місце на дистанції 1000 м;

1 місце на 200 м;

2 місце на дистанції 500 м.

Спортсмена тренували Ольга Цомпель та Максим Дмитрієв.

Нагадаємо, миколаївський спортсмен Максим Мірза здобув дві нагороди на Кубку України зі стрибків у воду.