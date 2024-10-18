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Миколаївський веслувальник став дворазовим чемпіон міжнародної регати

Фото: Миколаївська міська радаМиколаївський веслувальник здобув три нагороди на міжнародній регаті. Фото: Миколаївська міська рада

Миколаївський веслувальник здобув три нагороди на міжнародній регаті «MINGACHEVIR REGATTA-2024» у місті Мінгачеур, Азейбарджан. 

Як повідомляє Миколаївська міська рада, змагання відбувалися з 16 по 19 жовтня.

Зазначається, що вихованець КДЮСШ «Олімп» відділення веслування на байдарках та каное Рустам Коваленко виборов три медалі з веслування на каное-одиночці:

  • 1 місце на дистанції 1000 м; 
  • 1 місце на 200 м;
  • 2 місце на дистанції 500 м.

Спортсмена тренували Ольга Цомпель та Максим Дмитрієв.

Нагадаємо, миколаївський спортсмен Максим Мірза здобув дві нагороди на Кубку України зі стрибків у воду.

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