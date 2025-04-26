У Нідерландах під час ремонту ратуші випадково викинули 46 витворів мистецтва

В Нідерландах на смітник викинули понад 40 витворів мистецтва, фото: Getty

У муніципалітеті Маасгорст у Нідерландах під час ремонту міської ратуші було втрачено 46 мистецьких творів, серед яких — шовкографія всесвітньо відомого художника Енді Воргола із зображенням колишньої королеви Беатрікс.

Як повідомляє BBC з посиланням на місцеві ЗМІ, твори зберігали у підвалі ратуші в контейнерах для сміття. Через відсутність чітких вказівок щодо поводження з колекцією їх могли сприйняти за непотріб та викинути.

«Так не поводяться із цінностями. Але це сталося. Ми шкодуємо про це», — заявив мер Маасгорста Ганс ван дер Пас.

Лише портрет Беатрікс оцінюється у 15 тисяч євро, а загальна вартість усієї втраченої колекції становить близько 22 тисяч євро. У міській раді припускають, що знайти ці роботи вже навряд чи вдасться.

Це не перший інцидент, пов’язаний із серією портретів королев Воргола. У листопаді минулого року невідомі намагалися викрасти картину з Беатрікс, а також портрети королев Великої Британії, Данії та Есватіні. Зловмисникам вдалося винести лише зображення Єлизавети II та Маргрете II.

Нагадаємо, що Вікіпедія закликала документувати зникаючу спадщину. За словами прессекретарки громадської організації «Вікімедіа Україна» Ольги Мілянович, потрібно зберегти пам’ять про культурні об’єкти, які можуть зникнути безслідно.