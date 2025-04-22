«Культурна спадщина України»: Вікіпедія закликає документувати зникаючу спадщину

Будівля ліцею імені Миколи Аркаса, знищена через російські обстріли. Фото «МикВісті»

До 4 травня триває щорічна інформаційна акція у Вікіпедії, присвячена пам’яткам культури та історії, які опинилися під загрозою знищення або вже втрачені. До участі у конкурсі «Культурна спадщина України» запрошують усіх охочих.

Анонс опублікований на сайті конкурсу.

За словами прессекретарки громадської організації «Вікімедіа Україна» Ольги Мілянович, акція має на меті зберегти пам’ять про культурні об’єкти, які можуть зникнути безслідно.

— «Акція «Культурна спадщина України» проходить щороку з нагоди Міжнародного дня пам'яток і визначних місць, щоб привернути увагу до тих пам’яток, які ми вже втратили, або можемо втратити скоро. І, звичайно, що через російську військову агресію ми втрачаємо наш спадок, так, за даними Міністерства культури та стратегічних комунікацій станом на 25 березня загальна чисельність пошкоджених пам’яток культурної спадщини в Україні складає вже 1419 об’єктів, — прокоментувала Ольга Мілянович.

Долучитися до проєкту «Культурна спадщина України» у Вікіпедії можна так:

додати нові об’єкти в перелік пам’яток: пошукати інформацію про пам’ятки архітектури, історії, які втрачені чи руйнуються у вашому місті або регіоні; перевірити, чи є про них стаття у Вікіпедії; якщо немає, написати про це коментар або доповнити список на сторінці проєкту; написати або доповнити статтю про таку пам’ятку. Писати можна не лише про архітектурні пам’ятки, а й про пам’ятки історії — будівлі, де відбувалися історичні події; спробувати знайти потрібну ілюстрацію у репозиторії за ключовими словами або пошукати у власних архівах фото пам’ятки, яке можна додати до статті.

Учасники та учасниці, які створять чи суттєво доповнять статті у Вікіпедії протягом кампанії, отримають сертифікати про участь та сувеніри від організаторів. Для цього обов’язково слід зафіксувати свій внесок у розділі «Учасники та статті» на сторінці проєкту.

Список рекомендованих до створення та покращення статей можна побачити на сторінці проєкту.

Нагадаємо, у 2024 році лідером за кількістю переглядів в українській Вікіпедії стала стаття про головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Її переглянули понад один мільйон разів.