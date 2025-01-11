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Найпопулярніші статті української Вікіпедії 2024 року: лідирує Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Фото: Valentyn Ogirenko/ReutersГоловнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters

У 2024 році лідером за кількістю переглядів в українській Вікіпедії стала стаття про головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Її переглянули понад один мільйон разів.

Громадська організація «Вікімедіа Україна» оприлюднила список найбільш відвідуваних статей.

Друге місце зайняла стаття про Україну, яка має понад мільйон переглядів. Третя — сторінка про українського боксера Олександра Усика, яку переглянули понад 730 тисяч разів.

Найпопулярніші статті у 2024 році. Інфографіка Вікімедіа УкраїнаНайпопулярніші статті у 2024 році. Інфографіка Вікімедіа Україна
Найпопулярніші статті у 2024 році. Інфографіка Вікімедіа УкраїнаНайпопулярніші статті у 2024 році. Інфографіка Вікімедіа Україна
Найпопулярніші статті у 2024 році. Інфографіка Вікімедіа УкраїнаНайпопулярніші статті у 2024 році. Інфографіка Вікімедіа Україна

«Уперше за півтора десятиліття на перше місце за відвідуваністю вийшла стаття про сучасника — рейтинг очолив Олександр Сирський. Найчастіше на перших двох місцях були статті про Україну та Тараса Шевченка, у 2022 перше місце посіла стаття про тогорічне російське вторгнення, а 2019 року — стаття про перехід церковних громад до ПЦУ. Для порівняння, найвище місце серед сучасників досі було друге — Володимир Зеленський 2019 року та Олексій Арестович — 2022-го. Загалом цей рейтинг добре показує, чим цікавиться українське суспільство протягом року»,  — розповів заступник голови «Вікімедіа Україна» Микола Козленко.

Незмінною популярністю користувалися статті про Тараса Шевченка, Лесю Українку, Степана Бандеру, а також про сучасних діячів: Володимира Зеленського, Ірину Фаріон, Ліну Костенко та співачку Klavdia Petrivna.

Українці активно читали про Збройні сили України, окремі бригади та військові підрозділи. Зокрема, 47-ма окрема механізована бригада та бригада НГУ «Азов». Популярними залишаються теми, пов’язані з військовими званнями, F-16 Fighting Falcon і територіальними центрами комплектування.

Серед історичних тем увагу привернули статті про Волинську трагедію, обидві світові війни та Київську Русь. Слід зазначити, що стаття про місто Суджа (Курська область, РФ) зібрала понад 320 тисяч переглядів. Це значно перевищує кількість мешканців цього міста.

У сфері кіно українці найчастіше читали про фільми «20 днів у Маріуполі», «Мавка. Лісова пісня», «Конотопська відьма» та серіал «Спіймати Кайдаша». Іноземні картини, такі як «Гаррі Поттер», «Бріджертони» та «Гра престолів», також залишаються популярними.

Статті про Україну, Київ, Львів і Кропивницький привернули значну увагу, як і матеріали про географічні об’єкти інших країн: Росії, Великобританії, Німеччини, Польщі та Австралії.

Раніше повідомлялось, що «Вікімедіа» показала найкращі світлини української природи у 2023 році.

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