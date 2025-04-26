Віцемер Андрієнко: Мета конкурсу на новий ДОФ — виправити ідентичність миколаївців, які потрапили під вплив російських наративів
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- Аліса Мелік-Адамян
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18:00, 26 квітня, 2025
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Заступник Миколаївського міського голови Юрій Андрієнко пояснив необхідність проведення архітектурного конкурсу на кращий проєкт реконструкції Будинку офіцерів флоту функціональним переосмисленням, аби уникнути впливу російських наративів.
Про це йдеться у відповіді на інформаційний запит місцевої жительки Ірини Бондаренко, пишуть «МикВісті».
Про те, що місцева влада має намір провести відкрити всеукраїнський конкурс на краще проєктну пропозицію, стало відомо з проєкту рішення виконавчого комітету міськради Миколаєва від 14 квітня.
Ірина Бондаренко у запиті питає, чим викликана необхідність проведення конкурсу, на що у міськраді відповіли, що, по-перше, будівля не відповідає сучасним будівельним нормам, зокрема мова йде про вимоги інклюзивності. Головна будівля комплексу цьому пункту не відповідає. По-друге, реконструкція має на меті історичний контекст, адже у свідомості людей, вказує Юрій Андрієнко, є сформована привʼязка будівлі до російської імперії.
— Це змушує містян неправильно інтерпретувати свою ідентичність та потрапляти під плив російських наративів, що в контексті російсько-української війни є неприпустимим, — йдеться у відповіді віцемера Юрія Андрієнка.
Він також вказує, що обʼєкт потребує функціонального переосмислення з додаванням просвітницької діяльності у подальшому.
Крім того, жінка уточнює, чи погоджували даний проєкт з управлінням з питань культури та охорони культурної спадщини. Але посадовець зазначає — це ініціатива департаменту архітектури, а управління буде залучено, коли триватиме збір даних для проєктування.
Водночас на сторінці управління культури в Facebook вчора опублікували допис, в якому звернулись до потенційних учасників конкурсу для ознайомлення з документами щодо роботи з памʼятками культури.
— Запрошуємо до управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР для ознайомлення з паспортом об’єкту, копіями затверджених науково-проєктних документацій минулих років, умовами та обмеженнями в роботі з пам’ятками культурної спадщини, — йдеться в дописі.
ДОФ в історії Миколаєва
Будинок офіцерів флоту звели в 1824 році за наказом командира Чорноморського флоту Олександра Грейга для організації дозвілля офіцерів-моряків та їхніх сімей. 30 серпня 1890 року в ДОФі відбувся прийом, присвячений 100-річчю Миколаєва, про що писали «НикВести» в матеріалі «Чи матиме миколаївський ДОФ шанс на відродження?».
З початку повномасштабного вторгнення ДОФ став осередком допомоги небайдужих миколаївців в обороні міста. Перше, до чого долучились містяни — виготовлення коктейлів Молотова та блокпостів. Вже пізніше Будинок офіцерів флоту трансформувався у волонтерський хаб, куди приносили речі, медикаменти, допомогу для військових.
Будинок офіцерів флоту сьогодні
В кінці серпня 2020 року Володимир Зеленський вирішив включити ДОФ до переліку об'єктів «Великої реставрації» на пропозицію голови парламентської фракції «Слуги народу» Давида Арахамії. Однак у березні 2021 року «НикВести» повідомили, що ДОФ не включили до проєкту президента, тому що на нього не зроблено проектно-кошторисну документацію, а представники місцевої влади не визначилися з тим, що там має розміщуватися.
Голова ОДА Віталій Кім повідомляв, що проблема з будівлею Будинку офіцерів флоту полягає також у тому, що влада не знає, як її використати. На той момент, за його словами, мова йшла про можливе розміщення там п'ятизіркового готелю.
Перед початком російської агресії 4 лютого 2022 року в управлінні культури Миколаївської міськради заявили, що на державному рівні рішення внести Будинок офіцерів флоту до переліку об'єктів «Великої реставрації» ухвалено.
В червні 2023 року очільник Миколаївської облради Антон Табунщик заявив, що звертався до міськради, аби вона передала ДОФ у спільну власність територіальних громад Миколаївщини. Він додав, що будівлю можна відреставрувати та розмістити там апарат і сесійну залу. Також там хочуть облаштувати кілька департаментів і обласної адміністрації.
Натомість координатор волонтерського штабу «ДОФ» Володимир Алєксєєв каже, що Будинок офіцерів флоту в Миколаєві має залишитись громадським простором, а не стати черговим бізнес-центром, рестораном чи житловим комплексом.
В червні 2024 року головний архітектор Миколаєва Євген Поляков винайшов, яким чином можна посилити українську ідентичність в памʼятці архітектури національного значення Офіцерське зібрання. Він запропонував оформити ДОФ таврійським розписом та використати при оздобленні жовто-сині кольори.
Згодом він заявив, що Будинок офіцерів флоту може стати навчально-координаційним центром для водоканалів південних регіонів.
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