Віцемер Андрієнко: Мета конкурсу на новий ДОФ — виправити ідентичність миколаївців, які потрапили під вплив російських наративів

Будинок офіцерів флоту. Архівне фото «МикВісті»

Заступник Миколаївського міського голови Юрій Андрієнко пояснив необхідність проведення архітектурного конкурсу на кращий проєкт реконструкції Будинку офіцерів флоту функціональним переосмисленням, аби уникнути впливу російських наративів.

Про це йдеться у відповіді на інформаційний запит місцевої жительки Ірини Бондаренко, пишуть «МикВісті».

Про те, що місцева влада має намір провести відкрити всеукраїнський конкурс на краще проєктну пропозицію, стало відомо з проєкту рішення виконавчого комітету міськради Миколаєва від 14 квітня.

Відповідь Юрія Андрієнка на інформаційний запит Відповідь Юрія Андрієнка на інформаційний запит Відповідь Юрія Андрієнка на інформаційний запит

Ірина Бондаренко у запиті питає, чим викликана необхідність проведення конкурсу, на що у міськраді відповіли, що, по-перше, будівля не відповідає сучасним будівельним нормам, зокрема мова йде про вимоги інклюзивності. Головна будівля комплексу цьому пункту не відповідає. По-друге, реконструкція має на меті історичний контекст, адже у свідомості людей, вказує Юрій Андрієнко, є сформована привʼязка будівлі до російської імперії.

— Це змушує містян неправильно інтерпретувати свою ідентичність та потрапляти під плив російських наративів, що в контексті російсько-української війни є неприпустимим, — йдеться у відповіді віцемера Юрія Андрієнка.

Заступник міського голови Юрій Андрієнко

Він також вказує, що обʼєкт потребує функціонального переосмислення з додаванням просвітницької діяльності у подальшому.

Крім того, жінка уточнює, чи погоджували даний проєкт з управлінням з питань культури та охорони культурної спадщини. Але посадовець зазначає — це ініціатива департаменту архітектури, а управління буде залучено, коли триватиме збір даних для проєктування.

Водночас на сторінці управління культури в Facebook вчора опублікували допис, в якому звернулись до потенційних учасників конкурсу для ознайомлення з документами щодо роботи з памʼятками культури.

— Запрошуємо до управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР для ознайомлення з паспортом об’єкту, копіями затверджених науково-проєктних документацій минулих років, умовами та обмеженнями в роботі з пам’ятками культурної спадщини, — йдеться в дописі.

ДОФ в історії Миколаєва

Будинок офіцерів флоту звели в 1824 році за наказом командира Чорноморського флоту Олександра Грейга для організації дозвілля офіцерів-моряків та їхніх сімей. 30 серпня 1890 року в ДОФі відбувся прийом, присвячений 100-річчю Миколаєва, про що писали «НикВести» в матеріалі «Чи матиме миколаївський ДОФ шанс на відродження?».

З початку повномасштабного вторгнення ДОФ став осередком допомоги небайдужих миколаївців в обороні міста. Перше, до чого долучились містяни — виготовлення коктейлів Молотова та блокпостів. Вже пізніше Будинок офіцерів флоту трансформувався у волонтерський хаб, куди приносили речі, медикаменти, допомогу для військових.

Будинок офіцерів флоту, архівне фото «МикВісті» Будинок офіцерів флоту, архівне фото «МикВісті»

Будинок офіцерів флоту сьогодні

В кінці серпня 2020 року Володимир Зеленський вирішив включити ДОФ до переліку об'єктів «Великої реставрації» на пропозицію голови парламентської фракції «Слуги народу» Давида Арахамії. Однак у березні 2021 року «НикВести» повідомили, що ДОФ не включили до проєкту президента, тому що на нього не зроблено проектно-кошторисну документацію, а представники місцевої влади не визначилися з тим, що там має розміщуватися.

Голова ОДА Віталій Кім повідомляв, що проблема з будівлею Будинку офіцерів флоту полягає також у тому, що влада не знає, як її використати. На той момент, за його словами, мова йшла про можливе розміщення там п'ятизіркового готелю.

Перед початком російської агресії 4 лютого 2022 року в управлінні культури Миколаївської міськради заявили, що на державному рівні рішення внести Будинок офіцерів флоту до переліку об'єктів «Великої реставрації» ухвалено.

Реклама

В червні 2023 року очільник Миколаївської облради Антон Табунщик заявив, що звертався до міськради, аби вона передала ДОФ у спільну власність територіальних громад Миколаївщини. Він додав, що будівлю можна відреставрувати та розмістити там апарат і сесійну залу. Також там хочуть облаштувати кілька департаментів і обласної адміністрації.

Натомість координатор волонтерського штабу «ДОФ» Володимир Алєксєєв каже, що Будинок офіцерів флоту в Миколаєві має залишитись громадським простором, а не стати черговим бізнес-центром, рестораном чи житловим комплексом.

В червні 2024 року головний архітектор Миколаєва Євген Поляков винайшов, яким чином можна посилити українську ідентичність в памʼятці архітектури національного значення Офіцерське зібрання. Він запропонував оформити ДОФ таврійським розписом та використати при оздобленні жовто-сині кольори.

Згодом він заявив, що Будинок офіцерів флоту може стати навчально-координаційним центром для водоканалів південних регіонів.