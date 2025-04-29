«Не повертайте традиції «Партії регіонів», — Кісельова звинуватила Сєнкевича та Фалька у монополізації влади

Депутатка міської ради від партії «Європейська солідарність», голова постійної комісії ради з питань законності та депутатської етики Олена Кісельова заявила, що мер Миколаєва Олександр Сєнкевич та секретар міськради Дмитро Фалько нехтують правами депутатів.

Про це вона сказала під час онлайн-засідання сесії міської ради 29 квітня, пишуть «МикВісті».

Депутатка пояснила, що їй не надали достатньо часу для вивчення земельних питань, які вирішили об'єднати та проголосувати на сесії пакетом.

— Якщо голосуємо пакетом, то пакетом, але треба розуміти за що і витягнути цього кота з мішка. Я так розумію, що виключно декілька людей розуміють, що ми впихуємо в пакет. Я повторюю, що пакет — це коли ні у кого немає запитань. А коли є запитання, тоді має бути і доповідач, і дебати. Ну так було. Можливо, традиції змінюються, і, на жаль, не в кращий бік. Регламент — це штука взагалі, яка висить тягарем. Я хочу, щоб міська громада знала, як у нас проходять голосування по окремим питанням. Мені хочеться зрозуміти, чому ці питання наділені такими привілегіями порівняно з іншими 700 штуками?, — обурилася Олена Кісельова.

Депутатка міської ради від партії «Європейська солідарність», голова постійної комісії ради з питань законності та депутатської етики Олена Кісельова. Архівне фото «МикВісті»

У відповідь на це мер Олександр Сєнкевич порадив їй відвідувати засідання комісії з земельних питань та не перетворювати сесію на «якесь посміховисько».

— Олена Василівна, на минулій сесії ці проєкти рішень знаходились у порядку денному чи пропонувались до включення. Ви їх виключили. За вашою позицією, депутати їх виключили. Сьогодні їх пропонується включити назад, а ви кажете про якісь привілеї. Усі документи пройшли земельну комісію, були погоджені до винесення на сесію. Якщо у Вас є бажання розглядати кожен з документів окремо, то я запрошую Вас до земельної комісії, підключайтеся. Працюйте там, опрацьовуйте кожен з проєктів рішень, але, будь ласка, не робіть з сесії якесь посміховисько, — сказав Олександр Сєнкевич.

Олена Кисельова відповіла, що до розгляду земельних питань на сесії депутатів мають запрошувати на засідання профільної комісії і завчасно надавати матеріали для голосування.

— Щоб не робити з сесії посміховисько, то коли відбувається земельна комісія — запрошують депутатів і дають матеріали. Це не проводиться якось інтрижно, коли ніхто не розуміє. На першому засіданні ці питання були зняті мною і почата робота по їх вивчення. Відбувається якесь засідання комісії, на яке мене не запрошують, і я так розумію, що ці питання там навіть не розвиваються, тому що немає в цьому необхідності. Але вони знову стають предметом розгляду другого пленарного засідання. В мене ще не вичерпаний період на ознайомлення і їх вивчення. Мене позбавляють цієї можливості, — сказала депутатка.

Вона також додала, що вважає цю ситуацію порушенням депутатських повноважень і просила мера звернути на це увагу, оскільки, переконана вона, секретар міської ради Дмитро Фалько ігнорує подібні ситуації.

— Я звертаю вашу увагу як головуючого, тому що у нас не секретар ради, а якась особа, яка не займається опікою можливості здійснення депутатських повноважень. Тому я наголошую це вам. Я це розглядаю як порушення депутатських повноважень. Тому що у нас пройшов короткий період, нема гострої необхідності розглядати ці питання так швидко, і їх можна розглянути на наступній сесії, — сказала вона.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич та секретар міськради Дмитро Фалько, фото: Інше.ТВ

Після цього між секретарем міської ради Дмитром Фалько та депутаткою Оленою Кісельовю зав'язалася суперечка.

— Олена Василівна, складається таке враження, що в нас депутатський корпус складається лише з одного депутата і саме його права ніяким чином не захищені, — сказав Дмитро Фалько. — А що, Ви вважаєте, що голос навіть одного депутата — це неважливо?, — запитала Олена Кісельова. — У нас є позиція голови земельної комісії, яка запропонувала свою позицію, — продовжив він. — Не повертайте традицію «Партії регіонів», — сказала депутатка Дмитру Фальку, який у 2010 році був обраний до Миколаївської обласної ради 6 скликання від «Партії регіонів», як член партії. — Якщо вона не співпадає з вашою, то це не означає, що Ваші права ніхто не захищає, — продовжив Дмитро Фалько. — Ви мене почули?, — уточнила Олена Кісельова після чого розмова закінчилася.

Після цього позафракційний депутат Миколаївської міської ради Артем Ільюк, який був обраний від забороненої «Опозиційної платформи — за життя», виступив на захист підходу, аби земельні питання на сесіях розглядати «пакетно», а усі обговорення та вирішення спірних моментів по конкретних питаннях, залишати на етапі досесійного розгляду на депутатських комісіях.

Нагадаємо, аід час чергового засідання сесії Миколаївської міськради депутатка Олена Кісельова (фракція «Європейська Солідарність») вказала секретарю міськради на пізнє розсилання проєктів рішення сесії, через що депутати не встигають їх вивчити.

Раніше Олена Кісельова також зауважила, що Миколаївській міській раді варто уже відходити від практики проведення онлайн-сесій, як це відбувається уже протягом трьох років.

А ще у травні 2023 року секретар міської ради Дмитро Фалько розкритикував депутатів міської ради, які своєю неявкою або неголосуваннями зривають засідання сесії.