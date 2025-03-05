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«Все для жінок»: у Миколаєві відбудеться концерт до 8 березня

Анонс заходуАнонс заходу

У пʼятницю, 7 березня, в Миколаєві відбудеться святковий концерт до 8 березня «Все для жінок» у виконанні гурту RADIOSTARS та кількох солістів. 

Про це повідомляють організатори заходу.

На заході лунатимуть хіти Олі Полякової, Ірини Бікик, Злати Огневич, Тіни Кароль, Софії Ратару, Вєрки Сердючки, а також DOROFEEVA, The HARDKISS, DOMIY, Jerry Heil, Lady Gaga, ADELE, P!NK, Tina TERNER, Evanescence, Britney SPEARS, PIVOVAROV, MONATIK, БАРСКИХ, Yaktak та Shumei.

«Вас чекають найвідоміші та найулюбленіші пісні. Буде і лірика і яскраві танцювальні хіти — ви будете в захваті! Кожен захід з користю», — зазначають організатори.

Захід розпочнеться о 19:00 на сцені концерт-холу «Юність».

Забронювати квитки можна за посиланням: https://mykolaiv.karabas.com/vse-dlya-zhinok/order/

Нагадаємо, у Миколаєві 14 лютого відбувся концерт до Дня закоханих «Романтичний джаз при свічках» на сцені концерт-холу «Юність».

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