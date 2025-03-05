«Все для жінок»: у Миколаєві відбудеться концерт до 8 березня
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- Даріна Мельничук
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16:45, 05 березня, 2025
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У пʼятницю, 7 березня, в Миколаєві відбудеться святковий концерт до 8 березня «Все для жінок» у виконанні гурту RADIOSTARS та кількох солістів.
Про це повідомляють організатори заходу.
На заході лунатимуть хіти Олі Полякової, Ірини Бікик, Злати Огневич, Тіни Кароль, Софії Ратару, Вєрки Сердючки, а також DOROFEEVA, The HARDKISS, DOMIY, Jerry Heil, Lady Gaga, ADELE, P!NK, Tina TERNER, Evanescence, Britney SPEARS, PIVOVAROV, MONATIK, БАРСКИХ, Yaktak та Shumei.
«Вас чекають найвідоміші та найулюбленіші пісні. Буде і лірика і яскраві танцювальні хіти — ви будете в захваті! Кожен захід з користю», — зазначають організатори.
Захід розпочнеться о 19:00 на сцені концерт-холу «Юність».
Забронювати квитки можна за посиланням: https://mykolaiv.karabas.com/vse-dlya-zhinok/order/
Нагадаємо, у Миколаєві 14 лютого відбувся концерт до Дня закоханих «Романтичний джаз при свічках» на сцені концерт-холу «Юність».
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