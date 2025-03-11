Музей суднобудування та флоту в Миколаєві розпочинає оцифрування архівів історії суднобудування

Музей суднобудування та флоту розпочинає оцифрування архівних матеріалів історії суднобудування, фото: Агенція стійкості культури

Музей суднобудування та флоту в Миколаєві розпочинає оцифрування архівів, що містять матеріали з історії суднобудування та розвитку Чорноморського флоту.

Як повідомляє «Агенція стійкості культури», оцифрування відбуватиметься в рамках проєкту «Мобільна цифрова лабораторія».

Зазначається, що команда музею півтора місяці працюватиме із сучасним обладнанням, щоб у цифрі зберегти кілька десятків морських збірників, книги по морському судоходству та інші дореволюційні стародруки.

«Вагома частина музейного фонду — письмові пам'ятки: рідкісні видання ХVІІІ-ХХ століть з історії суднобудування і флоту, колекція «Морських збірників», що видавалися у ХІХ- на поч. ХХ століття, великий масив документів, креслень, карт та планів», — йдеться у повідомленні.

Музей суднобудування та флоту розпочинає оцифрування архівних матеріалів історії суднобудування, фото: Агенція стійкості культури Музей суднобудування та флоту розпочинає оцифрування архівних матеріалів історії суднобудування, фото: Агенція стійкості культури

Своєю чергою, Тетяна Мітковська, завідувачка Музею суднобудування і флоту, розповіла, що відцифрований матеріал буде доступний дослідникам.

«Відцифрований матеріал стане доступний широкому загалу дослідників для комплексного вивчення історії Північного Причорномор'я з найдавніших часів і до сучасності, історії розвитку військово-морського та цивільного флотів, судноплавства та гідрографічних досліджень Півдня України», — розповіла вона.