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Музей суднобудування та флоту в Миколаєві розпочинає оцифрування архівів історії суднобудування

Музей суднобудування та флоту розпочинає оцифрування архівних матеріалів історії суднобудування, фото: Агенція стійкості культуриМузей суднобудування та флоту розпочинає оцифрування архівних матеріалів історії суднобудування, фото: Агенція стійкості культури

Музей суднобудування та флоту в Миколаєві розпочинає оцифрування архівів, що містять матеріали з історії суднобудування та розвитку Чорноморського флоту.

Як повідомляє «Агенція стійкості культури», оцифрування відбуватиметься в рамках проєкту «Мобільна цифрова лабораторія».

Зазначається, що команда музею півтора місяці працюватиме із сучасним обладнанням, щоб у цифрі зберегти кілька десятків морських збірників, книги по морському судоходству та інші дореволюційні стародруки.

«Вагома частина музейного фонду — письмові пам'ятки: рідкісні видання ХVІІІ-ХХ століть з історії суднобудування і флоту, колекція «Морських збірників», що видавалися у ХІХ- на поч. ХХ століття, великий масив документів, креслень, карт та планів», — йдеться у повідомленні.

Музей суднобудування та флоту розпочинає оцифрування архівних матеріалів історії суднобудування, фото: Агенція стійкості культуриМузей суднобудування та флоту розпочинає оцифрування архівних матеріалів історії суднобудування, фото: Агенція стійкості культури
Музей суднобудування та флоту розпочинає оцифрування архівних матеріалів історії суднобудування, фото: Агенція стійкості культуриМузей суднобудування та флоту розпочинає оцифрування архівних матеріалів історії суднобудування, фото: Агенція стійкості культури

Своєю чергою, Тетяна Мітковська, завідувачка Музею суднобудування і флоту, розповіла, що відцифрований матеріал буде доступний дослідникам.

«Відцифрований матеріал стане доступний широкому загалу дослідників для комплексного вивчення історії Північного Причорномор'я з найдавніших часів і до сучасності, історії розвитку військово-морського та цивільного флотів, судноплавства та гідрографічних досліджень Півдня України», — розповіла вона.

Процес оцифрування 

В Миколаєві оцифрують понад 1000 старих листівок і фотографій кінця ХІХ — першої половини ХХ століття з фондів Миколаївського обласного краєзнавчого музею. Це унікальні вуличні світлини старого міста, фотокартки з сімейних архівів відомих родин Миколаєва та задокументовані сюжети різних історичних подій в житті регіону.

Проєкт з оцифрування паперових експонатів реалізує Платформа MY ART у партнерстві з «Агенцією розвитку Миколаєва» за фінансової підтримки Стабілізаційного фонду культури та освіти Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини та Goethe-Institut в Україні.

Співробітники Миколаївського обласного краєзнавчого музею зазначають, що музейна колекція налічує понад  390 тисяч предметів зберігання. І це тільки частка основного фонду. Група зберігання друкованих та рукописних паперових документів і фотографій — це десятки тисяч предметів. І всі вони потребують оцифрування.

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