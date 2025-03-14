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У Шевченківський громаді вцілів тільки один заклад культури

Учасниці нетворкінгу. Фото: Контакт2UУчасниці нетворкінгу. Фото: Контакт2U

У Миколаєві відбувся нетворкінг для підтримки працівників культури, організований у межах проєкту Контакт2U. 

Як повідомили організатори, ініціатива реалізується в межах програми EMPOWER, яку фінансує Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) спільно з Європейським Союзом, а втілює GIZ Ukraine.

Зазначається, що особливі труднощі нині переживають громади, що постраждали від окупації та обстрілів. Так, у Шевченківській громаді, яка зазнала значних руйнувань у 2022 році, із 11 закладів культури вцілів лише один. Решта будівель зруйновані, апаратура та сценічні костюми втрачені.

«Але найголовніше, що нам вдалося зберегти, — це наші люди. Після звільнення Херсона всі працівники культури повернулися в громаду. Ми втратили будівлі, та не втратили бажання творити. Сьогодні шукаємо нові формати роботи, адаптовані до сучасних реалій», — розповіла головна спеціалістка відділу культури громади Ірина.

Учасниці нетворкінгу. Фото: Контакт2UУчасниці нетворкінгу. Фото: Контакт2U

Організатори впевнені, що нетворкінг у межах проєкту став важливою платформою для обміну досвідом. Учасники заходу ознайомилися з ініціативами, що сприяють відновленню соціального життя через мистецтво, театральні практики, творчі майстер-класи та психологічну підтримку.

«Культура — це не просто мистецтво, це фундамент для відновлення суспільства. Вона допомагає людям повертатися до життя, зцілює душі й створює майбутнє. Саме тому сьогодні так важливо підтримувати такі ініціативи, які дозволяють зберегти українську культуру навіть у найскладніші часи», — йдеться у повідомленні. 

Раніше повідомлялось, що з початку повномасштабного вторгнення російська армія зруйнувала 24 заклади культури в Миколаївській області, ще 223 зазнали пошкоджень.

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