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Миколаївські підлітки взяли участь у тренінгу про волонтерство

Миколаївські підлітки опановували волонтерство на тренінгу від savED, фото надали редакціїМиколаївські підлітки опановували волонтерство на тренінгу від savED, фото надали редакції МикВісті

Понад 30 підлітків з Миколаївщини взяли участь у тренінгу про волонтерство, який організували благодійний фонд savED та Українська Волонтерська Служба.

Як повідомляють організатори, упродовж дня старшокласники дізнавалися про можливості волонтерства, розвіювали поширені міфи та навчалися створювати власні ініціативи у своїх громадах.

«Вікторія з Миколаєва, 16 років, розповідає, що найбільше їй сподобалися командні ігри й моделювання роботи над потенційними волонтерськими мініпроєктами. Настя з Червоної Долини, 16 років, поділилася, що вперше дізналася про розмаїття волонтерства — досі в її уявленні такі доброчинні справи були пов’язані виключно з гуманітарною допомогою», — повідомляють організатори. 

Миколаївські підлітки опановували волонтерство на тренінгу від savED, фото надали редакціїМиколаївські підлітки опановували волонтерство на тренінгу від savED, фото надали редакції МикВісті
Миколаївські підлітки опановували волонтерство на тренінгу від savED, фото надали редакціїМиколаївські підлітки опановували волонтерство на тренінгу від savED, фото надали редакції МикВісті

Зазначається, що учасниками тренінгу стали школярі, які раніше пройшли навчання в програмі UActive. Ця освітня ініціатива спрямована на розвиток малих громад і була започаткована неурядовою організацією Spirit of America. Фінансування програми здійснюється спільно з Європейським центром ім. Вергеланда (Норвегія) у межах Програми «Демократична школа: освіта для демократичної стійкості».

«Завдяки програмі підлітки протягом 10 місяців вчаться проєктному менеджменту і втілюють власні ідеї для розвитку своїх сіл і містечок. Найкраще розпрацьованим із менторами проєктам благодійники надають перше фінансування — 5 тисяч доларів», – додали організатори.

Нагадаємо, 24 січня цього року в Миколаєві відкрилися двері Українсько-данського молодіжного дому. Тут молодь може реалізовувати свої ініціативи, брати участь у тренінгах, форумах, майстер-класах, кінопоказах і зустрічах, що проходять у стінах дому. 

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