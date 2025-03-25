Миколаївські підлітки взяли участь у тренінгу про волонтерство
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- Анна Гакман
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20:34, 25 березня, 2025
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Понад 30 підлітків з Миколаївщини взяли участь у тренінгу про волонтерство, який організували благодійний фонд savED та Українська Волонтерська Служба.
Як повідомляють організатори, упродовж дня старшокласники дізнавалися про можливості волонтерства, розвіювали поширені міфи та навчалися створювати власні ініціативи у своїх громадах.
«Вікторія з Миколаєва, 16 років, розповідає, що найбільше їй сподобалися командні ігри й моделювання роботи над потенційними волонтерськими мініпроєктами. Настя з Червоної Долини, 16 років, поділилася, що вперше дізналася про розмаїття волонтерства — досі в її уявленні такі доброчинні справи були пов’язані виключно з гуманітарною допомогою», — повідомляють організатори.
Зазначається, що учасниками тренінгу стали школярі, які раніше пройшли навчання в програмі UActive. Ця освітня ініціатива спрямована на розвиток малих громад і була започаткована неурядовою організацією Spirit of America. Фінансування програми здійснюється спільно з Європейським центром ім. Вергеланда (Норвегія) у межах Програми «Демократична школа: освіта для демократичної стійкості».
«Завдяки програмі підлітки протягом 10 місяців вчаться проєктному менеджменту і втілюють власні ідеї для розвитку своїх сіл і містечок. Найкраще розпрацьованим із менторами проєктам благодійники надають перше фінансування — 5 тисяч доларів», – додали організатори.
Нагадаємо, 24 січня цього року в Миколаєві відкрилися двері Українсько-данського молодіжного дому. Тут молодь може реалізовувати свої ініціативи, брати участь у тренінгах, форумах, майстер-класах, кінопоказах і зустрічах, що проходять у стінах дому.
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