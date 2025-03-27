Двом артистам Миколаївського театру присвоїли звання Заслужених артистів України

Євген Студзінський та Олександр Лебідь, фото: Миколаївський національний академічний укр.театр драми та музичної комедії

Президент України присвоїв звання Заслуженого артиста України двом артистам Миколаївського національного академічного українського театру драми та музичної комедії — Євгену Студзінському та Олександру Лебідю.

Про це повідомляє Миколаївський національний академічний укр.театр драми та музичної комедії.

«І на завершення Міжнародного дня театру. Своїм Указом №200/2025 Президент України присвоїв почесні звання Заслужений артист України двом нашим артистам: Студзінському Євгену — артистові-вокалісту Миколаївського національного академічного українського театру драми та музичної комедії, Лебідю Олександру — артистові-вокалісту Миколаївського національного академічного українського театру драми та музичної комеді», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Заслуженій тренерці України та директорці Миколаївської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з фехтування Ларисі Павленко присвоїли державну нагороду за значні заслуги у професійній діяльності.