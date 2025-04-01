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У Національному музеї Кишинева запрацював україномовний аудіогід

У кишинівському музеї запрацював україномовний аудіогід, фото з facebook Олени ЗеленськоїУ кишинівському музеї запрацював україномовний аудіогід, фото з facebook Олени Зеленської

У Національному музеї етнографії та природничої історії Кишинева запустили аудіогід українською мовою. 

Про це повідомила Перша леді Олена Зеленська.

«Динотерій, далекий доісторичний родич слона, – гордість Національного музею етнографії та природничої історії Кишинева, столиці Молдови. 125 тисяч українців, які знайшли прихисток у Молдові через російське вторгнення, та сотні тисяч, які щороку бувають тут, тепер зможуть познайомитися з найстарішим музеєм країни та його унікальними експонатами рідною мовою – цими днями тут починає працювати український аудіогід», – зазначила Олена Зеленська.

У кишинівському музеї запрацював україномовний аудіогід, фото з facebook Олени ЗеленськоїУ кишинівському музеї запрацював україномовний аудіогід, фото з facebook Олени Зеленської
У кишинівському музеї запрацював україномовний аудіогід, фото з facebook Олени ЗеленськоїУ кишинівському музеї запрацював україномовний аудіогід, фото з facebook Олени Зеленської

Крім того, за її словами, аудіогід став частиною міжнародного проєкту, який вже налічує 96 гідів у 52 країнах. Окрім стандартної версії, у музеї також доступний переклад на українську жестову мову.

«Історія та культура, як і всі знання та можливості, мають бути доступними для кожного. Тільки тоді вони єднають, а не розділяють», – додала Перша леді.

Нагадаємо, у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї відбулась виставка «Миколаїв парфумерний», яка познайомила відвідувачів із багатовіковою історією ароматів. 

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