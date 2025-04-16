Книга памʼяті: у Миколаєві презентували фотоальбом про хроніки повномасштабної війни 2022 року

У Миколаєві презентували фотоальбом про хроніки повномасштабної війни 2022 року. Фото: «МикВісті»

У вівторок, 15 квітня, в Миколаєві презентували документальний фотоальбом «Хроніки Миколаєва — 2022», що розповідає про події першого року повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Презентація альбому відбулася в Центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького, повідомляє кореспондентка «МикВісті».

Фотоальбом створили на основі світлин миколаївців, які залишалися в місті під час бойових дій. До нього увійшли роботи фотографів Світлани Коваль, Сергія Кононенка, Макса «Макарена», Дмитра Скороходова та інших авторів.

Альбом містить календар подій, що відбувалися у Миколаєві з 24 лютого по 31 грудня 2022 року. З книги можна дізнатися про дії влади в період активних бойових дій, а також про роботу комунальних служб, транспорту, магазинів, медичних закладів або волонтерів.

Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради Юрій Любаров поділився, що над створенням фотоальбому працювали протягом майже десять місяців. За його словами, книга містить 389 фотографій, а перший тираж складає 250 примірників.

«Фотоальбом можна буде придбати в нашому туристичному центрі, вартість однієї книги 1000 гривень. Основну частину тиражу передадуть до бібліотек і музеїв, а також частину нададуть як сувенір для гостей і донорів, які підтримують місто. Після завершення війни ми плануємо створити ще декілька видань, присвячених хронікам подій у Миколаєві», — додав Юрій Любаров.

У Миколаєві презентували фотоальбом про хроніки повномасштабної війни 2022 року. Фото: «МикВісті»

Одна з авторок фотоальбому Світлана Коваль зазначила, що документувала події в Миколаєві, аби її знайомі й друзі, які перебували поза містом, могли бачити реальну картину війни.

«Вирішила фіксувати історію для знайомих і друзів, які тоді не були в місті, щоб вони знали, що відбувається в Миколаєві. Багато хто на той момент виїхав — хтось під час евакуації, хтось самостійно. Я робила це не за гроші, не заради чогось — просто щодня брала камеру й знімала, дивилася, що відбувається в місті. Хотілося б фіксувати щасливі моменти, але склалося так, що довелося знімати історію війни», — розповіла Світлана Коваль.

Фотограф Світлана Коваль. Фото: «МикВісті»

Миколаївський музикант Володимир Алексєєв, наголосив, що це не просто хроніки Миколаєва, а книга пам’яті, яка допоможе людям згадати події війни.

«В першу чергу, це не просто хроніки Миколаєва — це книга пам’яті. Колись настане час, і люди будуть згадувати ці події, а ми нагадаємо їм про це. Ці фотографії для мене особисто символізують те, про що майже нікому не доводиться говорити. Я хочу подякувати всім, хто не поїхав з Миколаєва в перші дні, а залишився і робив все, що міг, на своєму місці», — говорить Володимир Алексєєв.

Музикант, волонтер та голова наглядової ради Громадської організації «ДОФ» Володимир Алексєєв. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві презентували фотоальбом про хроніки повномасштабної війни 2022 року. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві презентували фотоальбом про хроніки повномасштабної війни 2022 року. Фото: «МикВісті»

Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради Юрій Любаров. Фото: «МикВісті»

Директорка Центральної бібліотеки імені Марка Кропивницького Інга Хоржевська Фото: «МикВісті»

У Миколаєві презентували фотоальбом про хроніки повномасштабної війни 2022 року. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві презентували фотоальбом про хроніки повномасштабної війни 2022 року. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві презентували фотоальбом про хроніки повномасштабної війни 2022 року. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві презентували фотоальбом про хроніки повномасштабної війни 2022 року. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві презентували фотоальбом про хроніки повномасштабної війни 2022 року. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві презентували фотоальбом про хроніки повномасштабної війни 2022 року. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві презентували фотоальбом про хроніки повномасштабної війни 2022 року. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві презентували фотоальбом про хроніки повномасштабної війни 2022 року. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві презентували фотоальбом про хроніки повномасштабної війни 2022 року. Фото: «МикВісті»

Нагадаємо, у Миколаєві відкрили першої книгарню мережі «Книгарня «Є».