В Одесі пам’ятник Пушкіну хочуть замінити на Лесю Українку

Пам’ятник видатній українській поетесі Лесі Українці у Ковелі на Волині. Ілюстративне фото "Ковель media"

Одеська міська рада ухвалила рішення встановити пам’ятник Лесі Українці, який стане об’єктом місцевого значення. Монумент планують розмістити в парку Космонавтів на проспекті Лесі Українки (колишній проспект Гагаріна), або ж на Приморському бульварі замість пам’ятника Пушкіну.

Про це пише місцеве видання Культуметр.

За словами ініціаторки проєкту, депутатки Ольги Квасницької, частина громади висловлює невдоволення через вибір місця встановлення, оскільки парк розташований далеко від центру міста і не є популярним серед містян.

Проте, після демонтажу пам’ятника Пушкіну в Одесі пам’ятник Лесі Українці можуть перенести на Приморський бульвар. Автори ідеї зазначають, що це рішення матиме символічний характер, адже замість монумента російському поету з'явиться пам’ятник українській письменниці. Пушкіна ж планують відправити до музею.

Нагадаємо, що у Миколаєві комунальники демонтували елементи з пам'ятного знаку Ленінському комсомолу, встановленого біля кіноконцертної зали «Юність».