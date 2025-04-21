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В Одесі планують побудувати новий собор

Проєкт будівництва нового собору ПЦУ. Фото: Проєкт будівництва нового собору ПЦУ. Фото: "Думська"

В Одесі планують звести новий собор ПЦУ. Для будівництва виділять територію біля сквері Космонавтів.

Про це пише видання «Думська».

Новий храм планують звести на місці Свято-Троїцької церкви Одеської єпархії ПЦУ, на ділянці площею приблизно 25 соток. До 1917 року там розташовувався Центральний військовий храм Одеси, який пізніше був зруйнований, а на його місці побудували літній кінотеатр «Супутник».

На останній сесії депутати погодилися на розробку проєкту землеустрою для собору. Як зазначила депутатка міської ради Жанна Мандриченко, ще у 2000 році приміщення передали Православній Церкві України для його реконструкції під храм. Проте за 25 років з цим об'єктом пов’язувалося чимало судових справ і арештів. Наразі ситуація врегульована, і процес виділення землі може бути розпочатий. Після завершення всіх підготовчих робіт стартуватиме будівництво.

Новий храм буде значно більшим, ніж нинішнє приміщення, яке вже не відповідає потребам громади. Крім того, в Одесі наразі бракує церков, що належать ПЦУ. Будівництво планують здійснювати за підтримки меценатів та пожертви парафіян, тому точні терміни завершення робіт поки що невідомі.

Нагадаємо, що на Миколаївщині готують документи, щоб Католицький костел Святих Петра і Павла, який розташований в селі Степове, внести до реєстру нерухомих пам’яток України.

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