Старовинну Католицьку кірху на Миколаївщині планують внести до реєстру пам’яток

Католицька кірха Святих Петра і Павла. Фото: прокуратура Миколаївщини

На Миколаївщині готують документи, щоб Католицьку кірху Святих Петра і Павла, що розташована в селі Степове, внести до реєстру нерухомих пам’яток України.

Про це повідомили у прокуратурі Миколаївської області.

Католицька кірха з висоти пташиного польоту. Фото: Олександр Міняйло Католицька кірха з висоти пташиного польоту. Фото: Олександр Міняйло Католицька кірха з висоти пташиного польоту. Фото: Олександр Міняйло

Зазначається, що на території Степівської сільської громади Миколаївського району є католицька кірха Святих Петра і Павла, збудована у 1830-1885 роках.

«Будівля храму, площею понад 500 квадратних метра, споруджена в неоготичному стилі та, незважаючи на роки й вплив клімату, зберегла свою велич», — додали в прокуратурі.

Тому храм, який є пам’яткою архітектури, внесли до переліку виявлених об’єктів культурної спадщини. У подальшому його мають внести до реєстру нерухомих пам’яток України. Для цього Управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної військової адміністрації готує відповідні документи.

Католицька кірха Святих Петра і Павла. Фото: прокуратура Миколаївщини

Нагадаємо, що минулого року у Миколаєві наказами Міністерства культури 8 об’єктів позбавили статусу пам’ятки історії. Їх визнали такими, що не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих памʼяток України.

Також повідомлялося, що у Миколаєві на пам'ятках культурної спадщини місцевого і національного значення встановили охоронні дошки з назвами та охоронними номерами згідно з Державним реєстром нерухомих пам'яток України.

Раніше, миколаївець Олександр Міняйло показав з висоти пташиного польоту напівзруйновану кірху 19 століття в Степовому.