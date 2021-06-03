Житель Николаева Александр Миняйло опубликовал фотографии построенного в селе Степовое еще в конце 19 века полуразрушенного костела Святых Петра и Павла с высоты птичьего полета.

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Немецкое поселение Карлсруэ. Карлсруэ (Karlsruhe), а сейчас село Степовое, было основано в 1811 году немецкими переселенцами из Вюртемберга, Бадена, Пфальца, Эльзаса, Гессена и Пруссии. Данный поселок входил в немецкий Березанский колонистский округ, в составе Одесского уезда Херсонской губернии. Петропавловский костел - первый католический храм, возведенный в селе Степовое немецкими поселенцами с 1881 до 1885 года по проекту архитектора Корфа.

Культовое сооружение было построено из прочного ракушечника в неоготическом стиле.

В 1934 году верхушку башни и колокольни снесли. В период оккупации фашисткой Германией башню на храме со временем восстановили, а при наступлении советских войск были разрушены все колокольни.

— Мне периодически попадались фотографии этого места, но все не удавалось побывать там, но вот, наконец, звезды на небе сошлись благополучно, и я оказался рядом с этим красивым сооружением. Сконструировано здание добротно, сразу видно, что делалось с душей и на века, а вот когда подходишь ближе к нему, то чувство восторга сменяется чувством глубочайшей тоски, печали и боли… Почему? Да потому, что от этого прекрасного здания остались одни лишь стены, внутри царит запустение, лежит какой-то строительный мусор, растут деревья, а церковь стоит практически в центре села…Когда я решил обойти церковь, то сразу как археолог, прочёл историческую летопись событий этого места, увидел, как местные жители увековечили себя в камне, но нет, не тем, что построили что-то новое и от чего дух захватывает, а с помощью надписей, что нацарапаны на камне церкви: «Катя+Вова, Ваня дурак, Петя человек с нетрадиционной сексуальной ориентацией», сердечки и другая наскальная живопись, - написал Александр Миняйло.

Он отметил, что с воздуха храм напоминает «скелет великана в стране кочевников, не ценящих своих корней прошлого и, похоже, отчаявшихся иметь будущее».

— Мне вот интересно, хоть здание было разрушено практически век назад, но неужели, нельзя восстановить этот исторический памятник за сколько лет? Неужели, нельзя обратить немного внимания общественности на это необычное место? Или быть может, это стоит как полет Макса на Марс? Нет? Или это может просто не прибыльно, что спорно.Вопрос реставрации памятника культуры стоит как никогда остро, как и сотен других по Украине, - написал Александр Миняйло.

По его мнению, реставрация костела принесет немало плюсов и для жителей села Степовое, и для туристов.

— Место захочется захочется посетить, ощутить его атмосферу и величие, или даже провести фотосессию.Да, и перед потомками не стыдно будет, хоть что-то хорошее им оставить после себя, а не только голые женские задницы в Инстаграмме, тупые видосики, где люди в погоне за славой, деньгами, хайпом, сравнивая себя в поведении с животными, любой ценой привлекают к себе внимание.Хочется верить, что когда-то ситуация изменится и это будет раньше, чем костел, а точнее, то, что от него осталось, разрушится от естественных причин, - написал Александр Миняйло.

Как известно, в августе прошлого года во время визита в Николаев Владимир Зеленский решил включить Дом офицеров флота в перечень объектов «Большой реставрации» по предложению главы парламентской фракции «Слуги народа» Давида Арахамии. В Офисе Президента тогда отметили, что Владимир Зеленский был потрясен видом и состоянием сооружения. Однако ДОФ так и не был включён в перечень объектов для реконструкции в рамках президентской программы.

На сегодня ни один объект Николаевской области пока не попал в программу «Большая реставрация».

В Николаевской облгосадминистрации рассматривают вариант размещения 5-звездочного отеля в здании Дома офицеров флота в Николаеве.