Одеський музей евакуює шедеври за кордон: триває другий етап вивезення експонатів

Одеський музей західного та східного мистецтва. Фото: odesafilmoffice

Близько 500 творів з Одеського музею західного та східного мистецтва евакуюють до інших музеїв в Україні та за кордон.

Про це розповів директор закладу Ігор Пороник у коментарі для «Суспільного».

За його словами, найцінніші експонати, так званий «червоний список», уже евакуйовані й наразі мандрують виставками європейських музеїв.

— Спочатку війни все ми евакуювали й зараз воно подорожує різними музеями Європи. І це не тільки наш музей. Зараз ми робимо другий етап евакуації. Це треба знайти місце, це треба знайти пакувальні матеріали, контейнери, зробити документації тощо. Ми готуємо ще ряд робіт, які будемо вивозити або за кордон, або в інші музеї, — зазначив Ігор Пороник.

Нагадаємо, під час окупації правобережжя Херсонської області російські військові вкрали понад 34 тисячі музейних експонатів.