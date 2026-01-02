У Миколаєві курсуватиме «Святочний тролейбус»
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Анна Гакман
-
•
-
19:10, 02 січня, 2026
-
У суботу, 3 січня, у Миколаєві запустять традиційний «Святочний тролейбус» з живою музикою та колядками для мешканців і гостей міста.
Про це повідомили в Миколаївській міській раді.
Цього року у поїздці пасажирів розважатимуть творчі колективи, які виконуватимуть народні пісні, колядки та щедрівки під час руху тролейбуса.
Святковий тролейбус бортовий №0046 курсуватиме за маршрутом №2. Старт о 09:00 з кінцевої зупинки «Залізничний вокзал». Поїздка триватиме до 13:00.
«Запрошуємо миколаївців і гостей міста долучитися до святкової події, відчути атмосферу традицій та розділити гарний настрій разом», — додали у міськраді.
Нагадаємо, у Миколаєві 25 грудня відбувся урочистий захід під назвою «Світло Різдва». Починаючи з 12 години містом курсував святковий тролейбус, який на зупинках виконував традиційні різдвяні колядки.
Останні новини про: Миколаїв
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.