У Миколаєві курсуватиме «Святочний тролейбус»

Святковий тролейбус, фото: комунального підприємства «Миколаївелектротранс»Святковий тролейбус, архівне фото: комунального підприємства «Миколаївелектротранс»

У суботу, 3 січня, у Миколаєві запустять традиційний «Святочний тролейбус» з живою музикою та колядками для мешканців і гостей міста.

Про це повідомили в Миколаївській міській раді.

Цього року у поїздці пасажирів розважатимуть творчі колективи, які виконуватимуть народні пісні, колядки та щедрівки під час руху тролейбуса.

Святковий тролейбус бортовий №0046 курсуватиме за маршрутом №2. Старт о 09:00 з кінцевої зупинки «Залізничний вокзал». Поїздка триватиме до 13:00.

«Запрошуємо миколаївців і гостей міста долучитися до святкової події, відчути атмосферу традицій та розділити гарний настрій разом», — додали у міськраді.

Нагадаємо, у Миколаєві 25 грудня відбувся урочистий захід під назвою «Світло Різдва». Починаючи з 12 години містом курсував святковий тролейбус, який на зупинках виконував традиційні різдвяні колядки.

