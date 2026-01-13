 Частину ПК 'Корабельний' у Миколаєві знесуть до кінця січня

Частину палацу культури «Корабельний» у Миколаєві демонтують до кінця січня

Зруйновану частину палацу знесуть до кінця січня. Фото: МикВістіЗруйновану частину палацу знесуть до кінця січня. Фото: МикВісті

У Миколаєві до кінця січня 2026 року знесуть зруйновану частину палацу культури «Корабельний».

Про це стало відомо в ході апаратної наради у Миколаївській міській раді, пишуть «МикВісті».

Міський голова Олександр Сєнкевич уточнив у посадовців, на якому етапі процес демонтажу пошкодженого корпусу. На що віцемер Юрій Андрієнко доповів, що до кінця місяця підрядник завершить роботи.

— До кінця січня цього року мають завершити роботи. Вони працюють по регламенту, який забороняє працювати під час повітряних тривог, — сказав Юрій Андрієнко.

Нагадаємо, раніше у коментарі «МикВісті» управління капітального будівництва розповіло, що замовило технічне обстеження пошкодженої ракетним ударом будівлі палацу культури «Корабельний» у Миколаєві. Воно показало, що будівля підлягає відновленню без повного демонтажу.

Палац культури «Корабельний»

Удар по будівлі палацу культури стався 5 липня 2022 року. Внаслідок обстрілу російською армією було зруйновано одну з частин ПК.

У березні 2023 року керівник управління культури міськради Юрій Любаров повідомив, що міська влада розглядає кілька варіантів відновлення палацу культури «Корабельний». Так, один зі шляхів, які розглядала влада Миколаєва — знесення старої будівлі та будівництво нового палацу культури.

Пізніше українська архітекторка Олена Гординська у співпраці з італійським бюро Altereco представила один з можливих варіантів відбудови палацу культури «Корабельний». У проєкті архітекторка запропонувала перетворити зруйнований ПК на культурний парк «Korabel kultural park».

Заклад у вересні 2023 року відновив свою діяльність після прильоту російської ракети. Палац культури пропрацював майже 5 місяців до інциденту, що стався увечері 22 січня. Пожежа площею 30 квадратних метри сталась на горищі.

Пожежа палацу культури «Корабельний» у Миколаєві поставила остаточну крапку в роботі закладу. Керівництво вважає, що це був навмисний підпал.

Читайте також статтю: «Прощатись буде боляче, але ми готові». Що чекає на розбомблену будівлю палацу культури «Корабельний» в Миколаєві.

