 «Євробачення» вперше в історії вирушить у масштабне концертне турне 2026 року

«Євробачення» вперше в історії вирушить у масштабне концертне турне

Maneskin, Євробачення-2021. Фото: EBU / Thomas HansesManeskin, Євробачення-2021. Фото: EBU / Thomas Hanses

Пісенний конкурс «Євробачення» вперше за всю історію вирушить у міжнародне концертне турне. Проєкт приурочений до ювілейної річниці конкурсу та стартує влітку цього року.

Про це повідомила Європейська мовна спілка (EBU).

У межах Eurovision Song Contest Live Tour на сцену вийдуть як легендарні учасники минулих років, так і сучасні зірки конкурсу. Артисти виконуватимуть власні композиції, а також кавери на найвідоміші хіти «Євробачення».

Тур розпочнеться 15 червня у Відні — приблизно за місяць після грандфіналу конкурсу. Заплановані концерти в Лондоні, Гамбурзі, Мілані, Цюриху, Антверпені, Кельні, Копенгагені, Амстердамі, Парижі та Стокгольмі.

Директор «Євробачення» Мартін Грін зазначив, що тур стане унікальним форматом святкування історії конкурсу.

«Святкуючи 70 років пісенного конкурсу Євробачення, ми хотіли зробити щось справді особливе. Перший в історії живий тур демонструє еволюцію конкурсу — від телевізійного шоу до масштабного концертного досвіду», — наголосив він.

Ексклюзивний доступ до квитків глядачі зможуть отримати з 1 лютого.

Нагадаємо, фінал Національного відбору на «Євробачення-2026» відбудеться 7 лютого у форматі телевізійного концерту. Під час шоу «Суспільне» разом із Superhumans проведуть благодійний збір коштів на протезування українських ветеранів.

Також з 8 по 13 січня в Україні проходило глядацьке голосування в застосунку «Дія», за результатами якого українці обрали десятого фіналіста Нацвідбору.

