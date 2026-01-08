У «Дії» стартувало голосування за десятого фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2026
21:33, 08 січня, 2026
В Україні розпочалося глядацьке голосування в застосунку «Дія», під час якого українці можуть обрати десятого фіналіста або фіналістку Національного відбору на Євробачення-2026. Опитування триватиме з 10:00 8 січня до 10:00 13 січня.
Про це повідомляє «Суспільне Культура».
Долучитися до голосування можуть усі охочі віком від 14 років. Для цього необхідно:
-
зайти в застосунок «Дія»;
-
у розділі «Сервіси» обрати пункт «Опитування».
Кожен користувач може віддати голос лише за одного з шести кандидатів на вакантне місце у фіналі Нацвідбору.
Нагадаємо, у грудні «Суспільне» провело жеребкування серед десяти учасників, які претендували на вакантне місце десятого фіналіста Нацвідбору-2026. За його результатами до глядацького голосування потрапили шість кандидатів із такими порядковими номерами:
-
Khayat — «Герци»
-
Karyotype — DNA
-
Mon Fia — Do You Hear Me?
-
Anstay — by the way
-
Марта Адамчук — Silvered Pines
-
Oks — Say It All
Пісні учасників уже доступні для прослуховування на YouTube-каналі «Євробачення Україна».
За результатами опитування сформують рейтинг. Якщо учасник або учасниця, які наберуть найбільше голосів, з поважних причин не зможуть взяти участь у фіналі, до нього пройде наступний претендент у рейтингу.
Повний список фіналістів Нацвідбору оприлюднять до 15 січня 2026 року. Переможця або переможицю відбору традиційно визначать за сумарними результатами голосування журі та глядачів.
Нагадаємо, на пісенному конкурсі «Дитяче Євробачення-2025» перемогу здобула представниця Франції Лу Дельоз з піснею Ce Monde. Україну на конкурсі представляла Софія Нерсесян із композицією «Мотанка», яка посіла друге місце.
