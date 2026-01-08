У «Дії» стартувало голосування за десятого фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2026

Голосування за 10 фіналіста Нацвідбору 2026. Ілюстрація: Cуспільне

В Україні розпочалося глядацьке голосування в застосунку «Дія», під час якого українці можуть обрати десятого фіналіста або фіналістку Національного відбору на Євробачення-2026. Опитування триватиме з 10:00 8 січня до 10:00 13 січня.

Про це повідомляє «Суспільне Культура».

Долучитися до голосування можуть усі охочі віком від 14 років. Для цього необхідно:

зайти в застосунок «Дія»;

у розділі «Сервіси» обрати пункт «Опитування».

Кожен користувач може віддати голос лише за одного з шести кандидатів на вакантне місце у фіналі Нацвідбору.

Нагадаємо, у грудні «Суспільне» провело жеребкування серед десяти учасників, які претендували на вакантне місце десятого фіналіста Нацвідбору-2026. За його результатами до глядацького голосування потрапили шість кандидатів із такими порядковими номерами:

Khayat — «Герци» Karyotype — DNA Mon Fia — Do You Hear Me? Anstay — by the way Марта Адамчук — Silvered Pines Oks — Say It All

Пісні учасників уже доступні для прослуховування на YouTube-каналі «Євробачення Україна».

За результатами опитування сформують рейтинг. Якщо учасник або учасниця, які наберуть найбільше голосів, з поважних причин не зможуть взяти участь у фіналі, до нього пройде наступний претендент у рейтингу.

Повний список фіналістів Нацвідбору оприлюднять до 15 січня 2026 року. Переможця або переможицю відбору традиційно визначать за сумарними результатами голосування журі та глядачів.

Нагадаємо, на пісенному конкурсі «Дитяче Євробачення-2025» перемогу здобула представниця Франції Лу Дельоз з піснею Ce Monde. Україну на конкурсі представляла Софія Нерсесян із композицією «Мотанка», яка посіла друге місце.