«Кицькин дім»: у Миколаєві презентували унікальну колекцію котів
- Галина Сеннікова
-
-
У Центральній міській бібліотеці імені М. Л. Кропивницького презентували унікальну колекцію «Кицькин дім», яку протягом 20 років збирала талановита миколаївська художниця Марія Макарова.
Презентація відбулась 28 серпня, повідомляє кореспондент «МикВісті».
У читальній залі бібліотеки представили першу частину колекції, що налічує майже 2,5 тисячі фігурок котів. Вони різняться кольором, розміром, настроєм, формою та матеріалами, з яких виготовлені. Тут можна побачити котиків із металу, скла, дерева, кераміки та багатьох інших матеріалів.
Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.
Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.
Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим
Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.
Серед експонатів — не лише сувенірні фігурки. Чимало з них мають і практичне призначення: це підставки для канцелярії та прикрас, сільнички, світильники, дзвіночки. Є навіть графин у вигляді кота.
Збирати колекцію Марії допомагали друзі та знайомі. Котиків їй привозили й дарували з різних куточків України та світу.
Однак тепла й світла подія мала й сумний відтінок. Марія Макарова пішла з життя рік тому. Її родина вирішила подарувати колекцію бібліотеці імені Марка Кропивницького, щоб якомога більше людей могли побачити її та поринути у створений художницею світ краси й любові.
На відкритті про Марію Макарову розповіла Олена Маркітан — миколаївська художниця, майстриня ляльок і педагог Дитячої художньої школи. Вона знала Марію з дитинства — вони дружили з десяти років. Олена згадує її як добру, світлу й чутливу людину.
Марія почала малювати ще в дитинстві, надихаючись творчістю своєї матері, також художниці. Вона пробувала себе в різних видах мистецтва: займалася аплікацією, працювала зі шкірою, створювала графічні роботи, фотографувала, виготовляла авторських ляльок і жіночі прикраси. Марія любила все прекрасне й прагнула створювати красу навколо себе, творчо переосмислюючи меблі, посуд та інші предмети домашнього вжитку.
Понад 28 років Марія Макарова віддано працювала в Миколаївському академічному обласному театрі ляльок. У 2020 році, після закінчення Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв, вона очолила художній цех театру.
Результати її роботи глядачі й сьогодні можуть побачити у виставах «Кицькин дім», «Принцеса на горошині», «Ось вам і Баба-Яга!», «Карлсон-чарівник», «Котигорошко» та інших.
Окрім театру, величезною пристрастю Марії Макарової були коти. Усе життя вона опікувалася безпритульними тваринами. Останнім часом в її домі жили дев’ять котів.
У Facebook Марія створила групу «Людина і кішка», де знайшла багато однодумців, які згодом також допомагали збирати колекцію. Марія завжди носила із собою фотоапарат, любила фотографувати котів, їхні взаємини з людьми та публікувати ці світлини у групі.
Як розповіла Олена Маркітан, колекція «Кицькин дім» розпочалася з кількох підставок для прикрас у вигляді котів, які Марії подарувала мати.
Ведуча заходу, директорка бібліотеки Інга Хоржевська, розповіла присутнім і цікаві факти про котів. Зокрема, у різних народів світу по-різному передають на письмі котяче нявкання. Ще більше відрізняються вигуки, якими люди підкликають котів — звичне для українців «киць-киць» в інших країнах звучить зовсім інакше.
Та, як зазначила Інга Хоржевська, в усі часи люди в різних куточках світу безумовно обожнювали котів.
Наступну частину «Кицькиного дому» відвідувачам покажуть через місяць.
Останні новини про: Культура
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.