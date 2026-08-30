«Кицькин дім»: у Миколаєві презентували унікальну колекцію котів

У Миколаєві презентували унікальну колекцію котів. Фото: МикВісті

У Центральній міській бібліотеці імені М. Л. Кропивницького презентували унікальну колекцію «Кицькин дім», яку протягом 20 років збирала талановита миколаївська художниця Марія Макарова.

Презентація відбулась 28 серпня, повідомляє кореспондент «МикВісті».

У читальній залі бібліотеки представили першу частину колекції, що налічує майже 2,5 тисячі фігурок котів. Вони різняться кольором, розміром, настроєм, формою та матеріалами, з яких виготовлені. Тут можна побачити котиків із металу, скла, дерева, кераміки та багатьох інших матеріалів.

Серед експонатів — не лише сувенірні фігурки. Чимало з них мають і практичне призначення: це підставки для канцелярії та прикрас, сільнички, світильники, дзвіночки. Є навіть графин у вигляді кота.

Збирати колекцію Марії допомагали друзі та знайомі. Котиків їй привозили й дарували з різних куточків України та світу.

Однак тепла й світла подія мала й сумний відтінок. Марія Макарова пішла з життя рік тому. Її родина вирішила подарувати колекцію бібліотеці імені Марка Кропивницького, щоб якомога більше людей могли побачити її та поринути у створений художницею світ краси й любові.

У Миколаєві презентували унікальну колекцію котів. Фото: МикВісті У Миколаєві презентували унікальну колекцію котів. Фото: МикВісті У Миколаєві презентували унікальну колекцію котів. Фото: МикВісті

На відкритті про Марію Макарову розповіла Олена Маркітан — миколаївська художниця, майстриня ляльок і педагог Дитячої художньої школи. Вона знала Марію з дитинства — вони дружили з десяти років. Олена згадує її як добру, світлу й чутливу людину.

Марія почала малювати ще в дитинстві, надихаючись творчістю своєї матері, також художниці. Вона пробувала себе в різних видах мистецтва: займалася аплікацією, працювала зі шкірою, створювала графічні роботи, фотографувала, виготовляла авторських ляльок і жіночі прикраси. Марія любила все прекрасне й прагнула створювати красу навколо себе, творчо переосмислюючи меблі, посуд та інші предмети домашнього вжитку.

Понад 28 років Марія Макарова віддано працювала в Миколаївському академічному обласному театрі ляльок. У 2020 році, після закінчення Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв, вона очолила художній цех театру.

Результати її роботи глядачі й сьогодні можуть побачити у виставах «Кицькин дім», «Принцеса на горошині», «Ось вам і Баба-Яга!», «Карлсон-чарівник», «Котигорошко» та інших.

Окрім театру, величезною пристрастю Марії Макарової були коти. Усе життя вона опікувалася безпритульними тваринами. Останнім часом в її домі жили дев’ять котів.

У Facebook Марія створила групу «Людина і кішка», де знайшла багато однодумців, які згодом також допомагали збирати колекцію. Марія завжди носила із собою фотоапарат, любила фотографувати котів, їхні взаємини з людьми та публікувати ці світлини у групі.

Як розповіла Олена Маркітан, колекція «Кицькин дім» розпочалася з кількох підставок для прикрас у вигляді котів, які Марії подарувала мати.

Ведуча заходу, директорка бібліотеки Інга Хоржевська, розповіла присутнім і цікаві факти про котів. Зокрема, у різних народів світу по-різному передають на письмі котяче нявкання. Ще більше відрізняються вигуки, якими люди підкликають котів — звичне для українців «киць-киць» в інших країнах звучить зовсім інакше.

Та, як зазначила Інга Хоржевська, в усі часи люди в різних куточках світу безумовно обожнювали котів.

Наступну частину «Кицькиного дому» відвідувачам покажуть через місяць.

У Миколаєві презентували унікальну колекцію котів. Фото: МикВісті

У Миколаєві презентували унікальну колекцію котів. Фото: МикВісті

У Миколаєві презентували унікальну колекцію котів. Фото: МикВісті

У Миколаєві презентували унікальну колекцію котів. Фото: МикВісті

У Миколаєві презентували унікальну колекцію котів. Фото: МикВісті

У Миколаєві презентували унікальну колекцію котів. Фото: МикВісті