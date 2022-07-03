В Николаеве дети из Херсона, Мариуполя и некоторых населенных пунктов Николаевщины смогут получить получают все необходимое для психологического восстановления по проекту «Прихісток своим» от БФ «Світлі справи».

Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

— Первоочередная задача – отвлечь их от мыслей о пережитом. Вместо этого создать новые положительные эмоции, - сказано в сообщении.

Уточняется, что на данный момент в эвакуационном центре находятся 50 детей, нуждающихся в психологической поддержке. Дети уже приступили к работе с психологом, играют с аниматорами, рисуют и знакомятся со сверстниками, каждый день они занимаются физической активностью. Для этого команда волонтеров уже обустраивает детскую площадку, а также площадки для тенниса и волейбола.

— Делаем все, чтобы дети чувствовали себя в безопасности и имели возможность постоянного развития, - добавили в сообщении.

Для получения помощи: 0800-300-520.

Напомним, по состоянию на утро 3 июля в результате агрессии РФ против Украины погибли 344 ребенка, ранены — больше 642 детей.