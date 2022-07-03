По состоянию на утро 3 июля в результате агрессии РФ против Украины погибли 344 ребенка, ранены — больше 642 детей.
Об этом информирует Офис Генерального прокурора.
Больше всего пострадало детей:
Отмечается, что эти цифры являются не окончательными, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Как сообщалось, за сутки оккупанты обстреляли несколько громад на Николаевщине — есть погибшие.
По состоянию на утро 3 июля в результате агрессии РФ против Украины погибли 344 ребенка, ранены — больше 642 детей.
Об этом информирует Офис Генерального прокурора.
Больше всего пострадало детей:
Отмечается, что эти цифры являются не окончательными, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Как сообщалось, за сутки оккупанты обстреляли несколько громад на Николаевщине — есть погибшие.