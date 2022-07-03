По состоянию на утро 3 июля в результате агрессии РФ против Украины погибли 344 ребенка, ранены — больше 642 детей.

Об этом информирует Офис Генерального прокурора.

Больше всего пострадало детей:

в Донецкой области – 342

Харьковской – 185

Киевской – 116

Черниговской – 68

Луганской – 61

Николаевской – 53

Херсонской – 52

Запорожской – 31

Отмечается, что эти цифры являются не окончательными, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Как сообщалось, за сутки оккупанты обстреляли несколько громад на Николаевщине — есть погибшие.