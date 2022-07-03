В течение минувших суток 2 июля несколько громад Николаевской области подверглись обстрелам со стороны российской армии.

Об этом идет речь в информации районных военных администраций и ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Баштанский район:

Под обстрел 2 июля попала Ингульская ОТГ. В частности, попадания были в селе Новоалександровка и за его пределами. В результате обстрелов произошел пожар сухой травы на открытой территории. Потерпевших нет.

Аналогичная ситуация в селе Лепетиха Березнеговатской ОТГ. В результате обстрела загорелась сухая трава.

Продолжаются обстрелы сел по линии разграничения в Березнеговатской громаде. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Николаевский район:

Под обстрел попала Шевченковская ОТГ: в поселке Луч погиб один человек, в селе Шевченко частично разрушено частное предприятие. В селе Котлярово повреждены гаражи и жилые дома.

В поселке Заселье разрушены жилой дом и хозяйственное помещение.

В селе Старая Богдановка Радсадовской ОТГ из-за обстрелов загорелась сухая трава.

Также вчера под обстрел попала Галицыновка — последствия уточняются.

В течение 2 июля фиксировались обстрелы Первомайской общины. В результате в пгт Первомайское разрушена социальная инфраструктура и повреждена недостроенная 4-этажка. Также возник пожар спортивной базы местного дома культуры, школьной столовой и хозяйственной постройки на территории частного домовладения.

А уже утром, 3 июля, в результате обстрелов в Первомайске загорелся жилой дом и гаражи.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Ранее сообщалось, что украинская авиация нанесла удар по вражескому опорному пункту в районе Благодатного Николаевской области.