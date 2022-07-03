В течение минувших суток 2 июля несколько громад Николаевской области подверглись обстрелам со стороны российской армии.
Об этом идет речь в информации районных военных администраций и ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
Баштанский район:
Николаевский район:
В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Ранее сообщалось, что украинская авиация нанесла удар по вражескому опорному пункту в районе Благодатного Николаевской области.
В течение минувших суток 2 июля несколько громад Николаевской области подверглись обстрелам со стороны российской армии.
Об этом идет речь в информации районных военных администраций и ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
Баштанский район:
Николаевский район:
В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Ранее сообщалось, что украинская авиация нанесла удар по вражескому опорному пункту в районе Благодатного Николаевской области.