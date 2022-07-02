Украинская авиация нанесла удар по вражескому опорному пункту в районе Благодатного Николаевской области.

Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».

Был уничтожен 1 зенитно-ракетный комплекс «ТорМ1», 2 боевые машины пехоты и десяток оккупантов, остальные результаты доразведываются.

Там также уточнили, что утренние удары по Николаеву россияне совершили ракетами «Оникс» из комплексов «Бастион».

Напомним, пара российских истребителей зажигательными боеприпасами пыталась выжечь остатки «доброй воли» в виде техники на острове Змеином.