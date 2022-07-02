Пара российских истребителей зажигательными боеприпасами пыталась выжечь остатки «доброй воли» в виде техники на острове Змеином.

Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».

«Уже знакомая тактика «непопадания» и здесь была продемонстрирована в нескольких вариантах», — прокомментировали там.

Военная операция по зачистке Змеиного продолжается. В течение дня по результатам доразведки обнаружена и уничтожена реактивная система залпового огня «Град», еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», 3 единицы бронированной и автомобильной техники, автоцистерна и район укрытия другой техники. Признаков присутствия россиян не выявлено.

Ранее журналисты подсчитали, что Россия потеряла на острове Змеиный и в окрестных водах техники более чем на 900 миллионов долларов.