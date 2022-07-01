Россия потеряла на острове Змеиный и в окрестных водах техники более чем на 900 миллионов долларов.

Такой вывод сделало издание Forbes Украина, подсчитавшее потери российской армии, известные из сообщений ВСУ, экспортных контрактов и «гипотез».

Самой большой потерей оккупационной армии стал флагман Черноморского флота — ракетный крейсер «Москва» стоимостью 750 миллионов долларов, который украинские военные подбили ракетами «Нептун» 13 апреля.

Кроме того, были уничтожены по меньшей мере восемь зенитных комплексов типов «Тор», «Панцирь» и «Стрела» общей стоимостью более 100 миллионов долларов и четыре плавсредства разных классов общей стоимостью около 50 миллионов долларов.

Также одной из важных целей стало спасательное буксирное судно «Василий Бех». По данным Forbes, оно было одним из новейших — Астраханский судоремонтный завод спустил его на воду в 2016 году. А еще, по данным украинских военных, на борту корабля находился зенитно-ракетный комплекс «Тор».

Кроме того, за время операции по освобождению острова были уничтожены три зенитных ракетно-пушечных комплекса «Панцирь С1».

Forbes Украина оценивает общую стоимость уничтоженной на Змеином и в окрестных водах техники в 915 миллионов долларов. Издание отмечает, что учтены только известные и подтвержденные потери, так что список может быть неполным.

Напомним, российские оккупанты сбежали с острова Змеиного после того, как украинские защитники нанесли по острову ряд ударов, в том числе и с украинских гаубиц «Богдана».

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео ударов ВСУ по острову Змеиный. А спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук констатировал, что Одесская областью отныне полностью чиста от российских оккупантов.

Также стало известно, что завершая экстренную эвакуацию личного состава с острова Змеиный, оккупанты уничтожали военную технику, документацию и имущество.