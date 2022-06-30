Вооруженные силы Украины провели очередную успешную операцию по уничтожению подразделений россиян на острове Змеиный, которая, скорее всего, вынудила их полностью покинуть остров.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг»

В течение ночи наши ракетные и артиллерийские подразделения наносили удары по острову Змеиный. В результате россияне наспех эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами и, вероятно, покинули остров.

«Сейчас Змеиный охвачен пожаром, раздаются взрывы. Окончательные результаты операции доразведываются», — сообщили в ОК «Юг».

Ранее на Змеином уничтожили очередной российский комплекс за 15 миллионов долларов «Панцирь С1», предзначенный для борьбы с воздушными целями.