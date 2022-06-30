На Змеином уничтожили очередной российский комплекс за 15 миллионов долларов «Панцирь С1», предзначенный для борьбы с воздушными целями.

Об этом доложили на уровне оперативного командования «Юг».

За день украинские силы также исполнили до полутора сотни огневых задач, включая вылеты авиации.

Итогом слаженной работы стало уничтожение более 40 оккупантов, трех гаубиц «Мста» разных модификаций, а также склада с топливом.

Результаты еще доразведываются.

Напомним, три дня назад украинские военные нанесли по острову Змеиный больше 10 точных поражений, один из них пришелся по зенитному ракетно-пушечному комплексу «Панцирь С1».