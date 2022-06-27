Этой ночью украинские военные нанесли по острову Змеиный больше 10 точных поражений, один из них пришелся по зенитному ракетно-пушечному комплексу «Панцирь С1».
Об этом в ходе брифинга сказала начальник пресс-центра оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.
— Мы продолжаем операцию на Змеином, и этой ночью было нанесено более 10 точных поражений по острову. Мы доразведываем результаты, но уже сейчас имеем первый отчет о том, что в очередной раз поражен еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь С1», — сказала Наталья Гуменюк.
Она также отметила, что в Черном море на дежурстве остаются два ракетных корабля РФ с 16 крылатыми ракетами, однако погодные условия сейчас на стороне Украины — в море наблюдается шторм.
Ранее сообщалось, что без освобождения Змеиного Украине будет тяжело снять морскую блокаду России.
Этой ночью украинские военные нанесли по острову Змеиный больше 10 точных поражений, один из них пришелся по зенитному ракетно-пушечному комплексу «Панцирь С1».
Об этом в ходе брифинга сказала начальник пресс-центра оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.
— Мы продолжаем операцию на Змеином, и этой ночью было нанесено более 10 точных поражений по острову. Мы доразведываем результаты, но уже сейчас имеем первый отчет о том, что в очередной раз поражен еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь С1», — сказала Наталья Гуменюк.
Она также отметила, что в Черном море на дежурстве остаются два ракетных корабля РФ с 16 крылатыми ракетами, однако погодные условия сейчас на стороне Украины — в море наблюдается шторм.
Ранее сообщалось, что без освобождения Змеиного Украине будет тяжело снять морскую блокаду России.