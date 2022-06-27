Этой ночью украинские военные нанесли по острову Змеиный больше 10 точных поражений, один из них пришелся по зенитному ракетно-пушечному комплексу «Панцирь С1».

Об этом в ходе брифинга сказала начальник пресс-центра оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.

— Мы продолжаем операцию на Змеином, и этой ночью было нанесено более 10 точных поражений по острову. Мы доразведываем результаты, но уже сейчас имеем первый отчет о том, что в очередной раз поражен еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь С1», — сказала Наталья Гуменюк.

Она также отметила, что в Черном море на дежурстве остаются два ракетных корабля РФ с 16 крылатыми ракетами, однако погодные условия сейчас на стороне Украины — в море наблюдается шторм.

Ранее сообщалось, что без освобождения Змеиного Украине будет тяжело снять морскую блокаду России.